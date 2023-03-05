美首供烏裝甲架橋車 助跨河抗俄軍

由美國國務卿布林肯公布的4億美元對烏軍援首次包括裝甲架橋車（AVLB）。美媒表示，長約18米的易裝卸金屬橋將以摺疊狀態搭載在裝甲車頂部，付運予烏軍。今輪美方的軍援動用了「總統撥款權」（PDA），毋須經國會批准，主要內容尚包括高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）、155mm榴彈炮等多種彈藥。

拜登朔爾茨強調援烏將「步伐一致」

拜登在白宮與朔爾茨舉行私人會談前向記者表示，二人將協調「步伐一致」，在有需要下長期軍援烏克蘭。美方官員事前透露兩國領袖將談及如何應對中國一旦向俄提供致命軍援，但拜登則拒絕回應會否討論。他和朔爾茨會後未有召開記者會。白宮其後聲明指除烏戰外，二人亦就「其他全球事務的方面」交換了意見，聲明中沒提及中國。

美國司法部加蘭上周五到烏克蘭西部城市利沃夫出席「團結正義會議」（United for Justice Conference）並發表談話，指與會者「一致強調在烏克蘭犯下戰爭罪行的俄軍，將無法擺脫被追究責任」。

（紐約時報/BBC/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）