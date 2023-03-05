烏東重鎮瀕失守 俄炮擊僅餘退路 俄僱傭兵指幾近包圍巴赫穆特 烏撤無人機部隊否認棄城

瓦格納集團首腦普里戈任前天發布影片，稱旗下部隊已「實際上包圍」巴赫穆特，烏軍只剩「一條通道」可逃生，包圍網正持續收緊。他呼籲烏克蘭總統澤連斯基下令從當地撤軍。路透社當天目擊俄軍猛烈炮擊巴赫穆特以西的通道，指其中一條連接該市以西小鎮赫羅莫韋（Khromove）的橋樑因俄軍坦克炮擊而損毀。《紐約時報》則引述現場士兵和義工表示，當地3條對烏軍重要的道路，有一條已被俄軍切斷，另外兩條也正受緊迫包圍：該報引述現場烏軍將領指，俄軍正試圖切斷通往巴赫穆特以西約17公里城鎮查西夫雅爾的道路。巴赫穆特西南一條主要高速公路亦受猛烈轟炸，但烏軍成功將俄軍稍為推後。烏軍參謀總部昨日亦稱，部隊在巴赫穆特等頓涅茨克州東部多地抵擋了俄軍攻勢。

烏軍指拖住俄軍 鋪路未來反攻

巴赫穆特副市長馬爾琴科昨指市內街頭正爆發激戰，但俄軍仍未控制當地，市內尚有4000名平民滯留。烏軍一支作戰了110天的無人機部隊，其指揮官布羅夫季（Robert Brovdi）上周五透露，上周已獲命令立即撤離。《紐時》前天引述烏軍將領指上周曾增兵巴赫穆特，但他們未有說明目的是為協助友軍撤離，還是堅守該市。烏克蘭國民衛隊（NGU）副司令納扎連科向國內傳媒指出，駐守巴赫穆特部隊的任務是盡量消耗俄軍，稱烏軍對補給線的防衛「仍然穩固」。烏軍東部軍區指揮部發言人切雷瓦季則表示，目前重挫俄軍戰鬥力將為秋季順利反攻打下基礎。烏軍發言人昨日亦否認有關巴赫穆特烏軍「大規模撤出」的說法。

不過，西方分析看淡烏方守城前景。英國國防部的每天烏戰情報更新指，烏軍在巴赫穆特的防衛壓力正日益嚴重，俄軍與瓦格納部隊在該市北郊持續推進，有形成三面包圍之勢。美國智庫戰爭研究所（ISW）的戰情報告則指，烏軍看來正為在巴赫穆特的部分地方「受控下且戰且退」（controlled fighting withdrawal）鋪排條件。

英國倫敦大學國王學院戰爭研究學系高級訪問研究員馬丁（Mike Martin）認為，俄方重兵進攻巴赫穆特，旨在取得戰略據點，鋪路攻佔該市西北約45至55公里行政及經濟中心雙子城市斯拉維揚斯克與克拉馬托爾斯克。西方傳媒指烏軍正在查西夫雅爾和克拉馬托爾斯克等地加強佈防。

俄防長訪頓涅茨克 高層訪前線罕例

另外，俄羅斯國防部長紹伊古昨日到烏克蘭東部頓涅茨克視察當地的俄軍前線指揮所，並向部分官兵頒發勳章。俄軍入侵烏克蘭後，俄國軍事高層很少到烏克蘭前線視察。

（紐約時報/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）