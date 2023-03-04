白俄重判人權領袖 應屆諾貝爾和平獎得主囚10年

諾獎委員會主席：白俄難容言論自由

白俄總統盧卡申科2020年大選連任後爆發大規模反政府示威，有份創立的人權組織「春天」（Viasna）的比亞利亞茨基，在當局鎮壓示威期間被捕。他去年1月審訊期間未有認罪。同案被告、「春天」副會長斯特凡諾維奇獲刑9年，另一成員拉布科維奇被囚7年。

諾貝爾和平獎評定機構挪威諾貝爾委員會主席賴斯安德森昨向路透社稱，針對比亞利亞茨基的案件和罪名帶政治動機，案件和裁決都是悲劇，顯示白俄政權容不下言論自由和反對派，對比亞利亞茨基要在獄中爭取民主感遺憾。

流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭在Twitter批評是不公平「假審判」，呼籲外界爭取眾被告獲釋。國際特赦組織形容審判是「明目張膽的不公義行為」，「報復被告的行動主義」。德國外長貝爾博克指判決是「鬧劇」。

60歲的比亞利亞茨基與俄羅斯人權組織「紀念」、烏克蘭「公民自由中心」共享去年諾貝爾和平獎。比亞利亞茨基被形容是白俄1980年代中期民主興起的重要推手。他1996 年創立的「春天」現已發展成涉獵層面廣泛的人權機構，包括記錄並抗議白俄當局虐待政治犯。

聯合國人權理事會白俄羅斯特別報告員馬林周四在瑞士日內瓦一場活動上表示，她評估白俄人權狀况急劇惡化，指該國獨立聲音全被壓制，故兩年多以來未有大型示威，擔心當地人權倒退狀況被忽略。

（法新社/路透社）