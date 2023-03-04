俄控派小隊潛境破壞襲平民 烏否認

事發鄰烏州份 俄指2死1傷

俄羅斯聯邦安全局（FSB）發表聲明說，事發村莊位於與烏克蘭接壤的布良斯克州（Bryansk）克利莫沃區。塔斯社報道，約數十名破壞分子由烏克蘭切爾尼戈夫州潛入布良斯克州。布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）周四較早時表示，「一支偵察和破壞小組」跨越邊界襲擊平民，造成兩人死亡和一名男童受傷，他被送院後體內取出一顆彈頭。FSB指，這些「烏克蘭民族主義者」隨後被趕回邊界另一側，並遭到「大規模炮火攻擊」。

總統普京周四指摘烏克蘭新納粹分子「滲透邊境地區，並朝平民開火」，屬於恐怖襲擊，印證了俄羅斯對烏軍事行動做法「正確」。克宮周五亦表示會防止再出現類似越境行動。

社交平台上同日出現兩條相關影片，有聲稱是來自烏軍「俄羅斯志願兵團」的4名軍人表示，他們闖境是要對付「滿手鮮血」的普京政權，呼籲俄羅斯人起義，又稱沒有向平民開火。

普京：證攻烏正確 烏：俄蓄意挑釁

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克周四反駁俄方指控說：「有關俄國出現破壞小組的故事，是經典的蓄意挑釁……俄羅斯想要恐嚇人民，藉此合理化對另一個國家的攻擊，以及一年戰事後日益嚴重的貧困情形。」烏克蘭國家通訊社報道，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫表示，發生在俄境的襲擊事件是內部衝突，與烏克蘭無關。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）