美商務部制裁添37實體 華大基因港子公司被禁

美國商務部指，上述兩間華大基因子公司的數據除了有被用作中國軍事項目的風險外，它們所採集和分析的基因數據潛藏為中國政府用作打壓國內少數民族監控服務的顯著風險。同樣被列入新制裁名單的中國雲端數據公司浪潮集團（Inspur），則被指獲取美國貨品以支援解放軍現代化的努力。另一些受制裁的中國公司部分被指牽涉違反人權，以及支援巴基斯坦等國家的彈道導彈項目。

美國助理商務部長肯德勒（Thea Kendler）發聲明指，新列入黑名單的個體引起美國國家安全和外交政策的憂慮，措施確保可以審查它們的交易。此後與相關個體交易的美國出口商，須事先向美國政府申請許可，結果將令這些個體更難獲取美國貨品和技術。

華斥不擇手段打壓華企又一例證

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，事件是「美國捏造藉口，不擇手段打壓中國企業的又一例證」，中方對此強烈不滿，並敦促美方摒棄意識形態偏見，「停止濫用各種藉口無理打壓中國企業」。華大基因回應內地傳媒「觀察者網」查詢表示留意到相關新聞，公司正在溝通核實中，並會進一步分析和評估事件影響。

（彭博社/路透社）