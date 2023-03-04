轉移網安責任難立法規管 科技巨擘商會勢反彈

美國前幾任政府提出的網絡安全戰略多着眼於自願公私合作，但拜登政府卻推動更進取更全面制定聯邦網絡安全條例，包括將安全責任置於電腦和軟件業、要求關鍵基礎設施須符合最低網絡安全標準等。美國署理國家網絡總監沃爾登（Kemba Walden）周三在新聞發布會上表示，新版《國家網絡安全戰略》「從根本上重新構想美國網絡社會契約」，「將管理網絡風險的責任重新分配給最有能力承擔風險的人」。

不過，施加新形式的責任要立法，有白宮官員承認，拜登如尋求通過重大的新企業規管條例，將面對國會共和黨議員強烈反對。另外，《國家網絡安全戰略》的內容若成為新規定和法例，控制美國大部分數碼基礎設施的私人企業將面對更多規管。這不但可能引起科技巨擘的反彈，曾游說不要強制實施網絡安全標準的美國商會也勢將反對。美國商會一名代表表示，會與政府合作，確保「良好意願不會變成不受歡迎的政策」。

（紐約時報/美國之音）