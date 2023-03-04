罪案數字20年來首回升 日「安全國家」形象受損

嚴重罪行增8.1% 詐騙案增逾兩成

日本前首相安倍晉三去年7月在街頭演說時遭槍殺，轟動一時。警察廳2月初最新數據顯示，2022年錄得逾60.1萬宗罪案報告，較之前一年增加了5.9%。其中，包括謀殺、強姦、搶劫、縱火的嚴重罪行有9536宗，較前年增加了8.1%。街頭罪案增加14.4%。「猜猜我是誰」電話騙案等詐騙增加了20.8%，造成的經濟損失8年來首見回升，增加28.2%至361億日圓（約20.8億港元）。

雖然整體增幅不大，但該國罪案數字自2002年錄得285萬宗的紀錄後就持續減少，2015年起屢創新低，前年更錄得戰後以來最少的56.8萬宗。如今止跌回升，且與之同時拘捕率由之前超過45%回落至41.6%。

日本龍谷大學法律學者浜井浩一表示，日本年逾65歲者佔超過四分之一人口，年輕人愈來愈少，長遠下去犯罪率有可能再掉頭向下持續減少，惟直線下降「肯定是天方夜譚」。

警察廳民調：對日感安全者減少

日本犯罪學者等人士懷疑，警方呈現的罪案減少數據，本就沒有切實反映國家的罪案實况。例如儘管罪案數據連年呈現減少，可是警察廳去年10月訪問的5000名年滿15歲人士，覺得日本是「安全國家」的佔68.6%，較前年少7.3%，而認為過去十年公共安全走下坡的，佔67%。

有些推測警方塑造低罪案印象，是為維持政府撥款預算。日本國債佔GDP比例達261%，而全國警隊連文職人員近30萬人，相當於勞動人口每250人就有一人在警隊工作。

（讀賣新聞/金融時報）

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