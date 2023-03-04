日修法涵蓋精神家暴 可頒保護令 擬增刑期罰款 納入羞辱控制人身自由非肢體暴力

日本現行《家庭暴力防止法》所指的暴力，僅限於身體暴力。法院在受害人存在性命、身體受到嚴重暴力傷害的風險時，才能頒布保護令，禁止施暴者接近、纏擾受害人。不過，根據提供諮詢援助服務的機構和地方政府的家暴資料，現時家暴除了慣常認知的拳打腳踢等肢體暴力和性暴力傷害外，有高達六成求助者是關乎「精神家暴」。這類足以將受害人逼到牆角的暴力行為涉及言語和態度，包括逼受害人長時間跪着接受訓話、控制受害人的行動如不准外出工作、限制受害人的交友、否定和忽視受害者的人格，以及經濟封鎖等等。

保護令延伸至禁致電受害人子女

有鑑於此，政府希望修例加強對付精神暴力，使法院能頒保護令給那些「因生命、身體、自由、名譽和財產受到威脅，極可能對心理構成嚴重傷害」的人。新訂法例在原有內容「對生命及身體的脅迫」外，增加「對自由、名譽、財產的脅迫」。若受害人出現需要就醫的精神損害，法院也可下保護令。此外，新例將保護令下禁止接近、電話聯絡受害人的時期，由現時的半年延長至1年，並且延伸至禁止致電受害人的子女。違例的最高刑罰也由入獄1年增至兩年，罰款由100萬日圓增至200萬日圓（約11.5萬港元）。

五成女性七成男性寧忍受拒求助

日本近兩年的家暴個案，打破了《家庭暴力防止法》2001年實施以來的最高紀錄。警察廳上月2日公布，2022年家庭暴力諮詢個案有84493宗，增幅1.7%，繼2021年錄得83042宗後再創新高。去年發表的同類警察廳數據指出，74.8%的家暴受害者是女性；儘管男性受害人也有增加趨勢。不過，這些個案數字相信只是冰山一角，以群馬縣高崎市2001年做的一項家暴調查為例，有五成女性和七成男性受害者根本沒有求助，他們普遍認為「對外人講沒有用」、「忍忍就無事」等。

失業封城壓力大 全球疫下家暴增

警察廳負責編製家暴數據的一名官員表示，漫長的新冠病毒大流行使更多人陷入嚴重的家暴處境。許多地區的調查發現，疫情流行期間家暴情况惡化，聯合國在2021年發表的一份家暴報告形容此現象為「影子大流行」（shadow pandemic）。《美國急診醫學雜誌》刊登的報告指出，全球家暴個案疫下增加了25%至33%。研究家暴的美國哈佛大學法學院講師瑪麗安娜‧楊（Marianna Yang）表示，疫下失業等收入減少情况使經濟壓力擴大，封城、毋須外出上班，令處於危機的伴侶關係沒有喘息空間，且局限了避免衝突或求助的可能，例如無法聯絡親友。她指美國爆疫初時家暴熱線接獲的電話減少，不是因為家暴減少，而是求助者尋找安全空間打電話或求助的機會也受限制。

不過，除了修例加強頒發保護令，專家們亦提出避免加害者知道受害人的新居所地址，離婚、兒童津貼等連帶的法律問題，以及安排加害者接受治療等。主管性別平等事務的內閣擔當相小倉將信說：「從發生傷害事故到重建生活，為了予以無縫支持，當局將與其他機構攜手合作，建立機制防止配偶暴力，加強保護受害者。」

（共同社/NHK/朝日新聞）

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