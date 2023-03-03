武文賞任越共國家主席 成阮富仲熱門接班人

武文賞1970年生於越南海陽省，擁有哲學碩士學位，1993年加入越共，是兩屆中央政治局委員，2021年2月成為越共史上最年輕的中央書記處書記。他被視為阮富仲的親信，也是阮富仲屬意的候選接班人中，職位等級最高一位。越南傳媒指出，2021年阮富仲破例第三度連任越共總書記，武文賞能出掌黨的「大秘」，背後有阮富仲相當程度的授意。

上任演說 強調致力反腐

阮富仲2011年出任越共總書記以來積極反腐，新冠疫情期間越南爆出重大貪腐案，過百人遭到起訴與逮捕，也觸發1月越南官場地震，兩名副總理因此下台，當時的國家主席阮春福為屬下官員貪污瀆職問責，請辭並退休。阮春福落馬被視為阮富仲代號「熔爐」的反貪腐運動的重大升級。接替阮春福的武文賞，昨在上任後的首次演說中，也強調會致力反腐和打擊消極現象。分析認為，阮富仲藉反腐為名，清除異己和潛在對手。

越共中央總書記、國家主席、政府總理和國會主席被稱為越南政壇「四頭馬車」。雖然國家主席是類似虛位元首的角色，但仍是僅次於中央總書記的第二號人物。有分析認為，阮富仲預期會在2026年越共全國代表大會卸任交棒，武文賞成了最可能的接班人。

（路透社/法新社/中央社/外交家）