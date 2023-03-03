羅馬尼亞AI政府顧問創先河 助蒐社交網民意 「魔鏡」外形可發聲對答

ION由羅馬尼亞研究員開發，外形如一面鏡子，可發出聲音回應。丘克表示，ION的主要工作是檢視社交網絡，即時告知政府有關民眾的提議及願望，他形容ION是全球首個AI政府顧問。

根據政府文件介紹，ION能運用社交網絡上的可用公開數據，利用科技及人工智能蒐集社會意見。羅馬尼亞民眾也能在這項計劃的網站上與ION聊天。監督該項目的羅馬尼亞研究及創新部長布爾杜扎（Sebastian Burduja）進一步解釋稱，ION能分析收到的信息，並草擬有關民眾「優先事項」的報告。丘克說：「我堅信使用人工智能作出更出明智的決策是一種義務，而非一種選擇。」

不過，熟知AI的科技專家愛爾蘭公民自由委員會技研究員希里沙克（Kris Shrishak）認為，政府應謹慎使用這項技術，並就ION如何從收到的信息中選擇其認為「優先的事項」，向公眾解釋。

星政府擁抱AI 馬斯克指危險需監督

AI最近因聊天機械人ChatGPT的出色文本生成能力而在全球成為大熱，未來發展受各界觀望。除了羅馬尼亞， 新加坡《海峽時報》上月初報道，當地政府亦將引入ChatGPT，協助公僕分析資料及草擬講稿等。新加坡教育部正指導教師和學生用 AI 工具來教學及加強學習。

惟有質疑者憂慮AI未來可能威脅人類，亦可能助長散播假資訊、學術作弊等問題。有份投資ChatGPT創作公司OpenAI的美國電動車廠Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）周三（1日）在底特律出席活動時說：「我們需要某個機構或機制，來監督AI的發展……以確保符合公眾利益。這是一種相當危險的技術。」

（法新社/Politico/海峽時報）