澳智庫：44項關鍵新技術華37項領先

高影響力論文數量遠超他國

這項ASPI的研究由美國國務院資助，基於長達一年追蹤關鍵和新興技術領域中「高影響力」（high impact）的研究，主要是發表在頂級期刊且被大量引用的論文，結果發現中國在多項先進技術發展及留住人才上均領先西方國家。報告指出，在一些技術範疇，全球排名前十大主要研究機構全部都設在中國，且產出的高影響力論文比排名第二國家（通常是美國）高出9倍。該報告稱，中國2021年在高超音導彈技術取得進展，不應令美國情報機構感到意外，「因為根據我們的數據分析，過去5年，全球有關超高音速等先進飛機引擎的高影響力研究論文中，由中國發表的就佔了48.49%，且在這領域的全球十大研究機構中，有7間在中國」。

籲民主國增資助科研創新

報告又指出，在追蹤的44種技術中，中國科學院大部分都排名第一或第二，涵蓋了國防、太空、機器人、能源、環境、生物科技、人工智能、先進材料和量子科技等領域。報告也追蹤了研究人員的人才流動，認為中國很可能壟斷了10個領域，包括合成生物學、電池、5G及納米製造，其中在合成生物學研究中，中國產出的研究數量佔總數三分之一。中國也致力從外國獲取知識改進其研究，數據顯示，五分之一中國研究員曾在「五眼聯盟」國家（美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭）接受培訓。

ASPI報告呼籲民主國家建立大型主權財富基金，用於關鍵技術的研究、開發和創新，並每年增加資金，且建議撥出國民總收入的0.5%至0.7%，並由業界共同投資。報告也建議透過簽證篩查計劃限制非法技術轉移，並加強與安全盟友的國際合作。

（衛報/路透社）