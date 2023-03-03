G20外長會 布林肯拉夫羅夫非正式短談

會議沒聯合聲明 中國籲平等對話

美俄互相指摘之餘，中國外長秦剛則在會上呼籲「踐行真正的多邊主義……堅持平等對話、協商一致的合作原則」。

會議最終未能產生聯合聲明，輪值主席國印度只能發表「主席總結及會議結果文件」以呈現大部分國家立場。法新社引述文件內容指，僅俄中兩國反對要求俄軍「全面無條件撤出烏克蘭領土」的表述。

《紐約時報》和路透社等引述美國國務院高官稱，布林肯於會議期間曾與拉夫羅夫單對單交談少於10分鐘。俄外交部則指兩國外長僅在場邊「擦身而過」時交談，並非正式談判或會面。

秦剛與拉夫羅夫昨舉行正式雙邊會談。俄羅斯外交部此後聲明稱，與中國一致拒絕他國干預內政，單方面施加抹黑和脅迫。

（路透社/法新社/紐約時報/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）