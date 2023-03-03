防華供武助俄 美謀組「制裁同盟」

德總理向華喊話 指普京未擬和談

美國近日一再聲稱情報顯示中國考慮向俄提供武器，包括國務卿布林肯在內都曾「警告」稱會有後果。德國總理朔爾茨昨天亦敦促中國勿向俄羅斯供武，他又指俄總統普京「尚未準備好和談」。

中國多次反駁美方指控。外交部發言人毛寧周一重申，在烏克蘭問題上中國一直積極勸和促談，她反指美方才是一直在向烏克蘭戰場輸送致命武器。

美英歐施壓阿聯酋勿助俄

另一方面，《金融時報》昨引述相關人士透露，美國、歐盟和英國主理制裁的官員上月共同飛往阿聯酋，主要要求阿聯酋停止經第三國向俄羅斯「再出口」電子零件等關鍵物品，並承認相關做法有問題。消息稱相關討論仍繼續。

報道引述反對派組織「自由俄羅斯基金」（FRF）分析俄羅斯海關數據稱，去年阿聯酋出口至俄羅斯的電子部件大增7倍至總值近2.83億美元（約22.1億港元），其中微型晶片出口比前年激增15倍至2430萬美元（約1.9億港元）。數據亦顯示阿聯酋去年向俄出口158架無人機。一名阿聯酋官員回應稱有清晰且確實程序處理受制裁對象，強調在捍衛全球金融系統信譽扮演關鍵角色。

美國有線新聞網絡（CNN）周三引述國際船運業界估算，西方去年制裁俄羅斯石油後，有多達600艘船的大型「影子船隊」協助出口俄羅斯石油到中國、印度等市場，佔全球大型油輪約10%，相關船舶數目更正持續攀升，報道稱部分個案涉及香港和阿聯酋迪拜的空殼公司。

（路透社/金融時報/CNN）

（俄軍侵烏）