焦黑死傷者多大學生 家屬究責怒吼：混蛋須付代價

倖存者踢破玻璃逃出火海

列車相撞時部分人因衝擊力被拋出40米外地方，有人事後踢破玻璃逃離火場。28歲男倖存者米內尼斯（Stergios Minenis）表示撞車時一片混亂，火災隨即發生，一轉身已被燒傷。另有倖存者形容相撞事故像噩夢一樣。有救援人員稱最困難的並非救人而是要在車廂尋找遺體，因極高溫環境讓人難以忍受。

部分死者靠殘肢DNA辨身分

很多死傷者都被送到拉里薩，有男子稱其妻的姊妹事發時坐在相撞車廂，下落未明，家人正等候接受DNA測試，並指「幸運的話或能找到遺體落葬」。拉里薩市長卡洛賈尼斯（Apostolos Kalogiannis）向傳媒表示，部分死者只能靠DNA分析辨認身分。

（衛報/法新社）