焦黑死傷者多大學生 家屬究責怒吼：混蛋須付代價

【明報專訊】希臘城市拉里薩附近周二發生的列車迎頭相撞事故涉及一列載有約350人的客運列車，以及一列貨運列車。事故造成最少47人死亡，有部分人在事發後接近24小時仍下落未明。路透社報道，大多數死傷者相信是結束長周末假期回家的大學生。有救援人員指事故嚴重程度前所未見，起火車卡事發時溫度估計達1300℃，很多遺體燒焦面目全非，部分死者要靠殘肢或相信只能比對家人DNA確認身分。有死傷者家屬不滿當局未能阻止事故發生，大吼：「有些混蛋必須為此付出代價。」
倖存者踢破玻璃逃出火海
列車相撞時部分人因衝擊力被拋出40米外地方，有人事後踢破玻璃逃離火場。28歲男倖存者米內尼斯（Stergios Minenis）表示撞車時一片混亂，火災隨即發生，一轉身已被燒傷。另有倖存者形容相撞事故像噩夢一樣。有救援人員稱最困難的並非救人而是要在車廂尋找遺體，因極高溫環境讓人難以忍受。
部分死者靠殘肢DNA辨身分
很多死傷者都被送到拉里薩，有男子稱其妻的姊妹事發時坐在相撞車廂，下落未明，家人正等候接受DNA測試，並指「幸運的話或能找到遺體落葬」。拉里薩市長卡洛賈尼斯（Apostolos Kalogiannis）向傳媒表示，部分死者只能靠DNA分析辨認身分。
（衛報/法新社）
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