希臘撞列車掀民憤 總理歸咎人禍 鐵路系統缺資源人手埋禍根 雅典千人圍營運商辦事處

載客列車當日原定由雅典前往第2大城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），貨運列車則由塞薩洛尼基前往第4大城市拉里薩（Larissa），兩列列車在拉里薩附近相撞。米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）形容這是希臘前所未有的可怕列車事故，承諾全面調查，又指所有迹象顯示事故主要是人為失誤造成。他其後表示接納國營鐵路公司OSE及其子公司ERGOSE的高層請辭；希臘全長2200公里的鐵路基建由OSE負責管理。

政府發言人：被捕站長犯錯認責

希臘政府發言人伊科諾穆昨表示，事發後被捕的59歲車站站長已經承認犯錯並為慘劇負責。他說公營部門「積集已久的問題加上幾十年的疏忽」，導致遲遲未在涉事鐵路沿線安裝防護設施。

前天有約1000人到鐵路營運商Hellenic Train在雅典的辦公室外示威，有人向建築物玻璃窗擲石，警方用催淚氣體驅散；塞薩洛尼基和拉里薩亦有民眾示威。Hellenic Train表示員工稱會發動罷工，因此暫停周四原定列車班次。

有工會指出今次事故反映該國鐵路業界的長年問題：員工及資源短缺和部分設備過時。鐵路工人協會主席齊卡拉基斯（Nikos Tsikalakis）稱鐵路系統長期人手不足且相當落後；他指全國應有2100名鐵路工人讓鐵路有效運作，但現時只有750名鐵路工人。

希臘十多年前因歐債危機令經濟陷困，為取得國際救助而改革，包括私有化多個公共服務等，例如Hellenic Train於2017年被售予意大利國家鐵路，預期未來數年投資數億歐元於鐵路基建。不過，來往雅典及塞薩洛尼基路線的安全系統在公司被收購後5年仍未完全自動化。意大利國家鐵路稱正配合調查。

多年隱患 官員指災難是時間問題

有工會成員稱涉事路線安全隱患已知多年，鐵路員工上月在公開信指路軌安全系統不完整及維護不善；一名去年辭職的安全監督去年曾警告，基建升級工程從2016年到現在尚未完成，列車以時速200公里行駛並不安全。另有運輸部門官員曾表示鐵路系統在缺乏人手、基建不足、自動信號數量少的情况下運作，發生災難只是時間問題。

歐盟委員會指希臘未有遵守鐵路運輸規則，上月將希臘告上歐洲法院。歐盟指希臘未有履行2012年「單一歐洲鐵路區指令」義務，簽署並公布與OSE的協議。該指令規定歐盟成員國當局要與鐵路基建管理者簽署並公布合約內容，以提高履行義務或處理緊急狀況等程序的透明度。

（BBC/法新社/路透社）