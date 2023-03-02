無人機突破空防施襲 逼近莫斯科 俄稱目標為民用設施 烏方未表態

最接近首都莫斯科的無人機事件發生於周一，莫斯科州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）確認一架無人機墜落於該州科洛姆納（Kolomna）區的村莊古巴斯托沃（Gubastovo），其攻擊目標被指為俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，俄氣）氣體壓縮站。俄氣向俄國傳媒表示，無人機撞斷樹木後跌落在距離氣體壓縮站圍欄外10米一處。網傳照片指涉事的是烏克蘭UJ-22無人機，生產商Ukrjet稱它可飛行800公里。

擊中鍋爐房 油庫起火

俄國傳媒指周二凌晨克拉斯諾達爾州（Krasnodar）有攜帶爆炸品的無人機撞向俄羅斯石油公司（Rosneft）一個油庫引起火災。俄媒Astra稱無人機擊中油庫的鍋爐房，而設施所在的圖阿普謝的市政府指，無人機沒擊中油罐，沒有漏油及傷亡。

俄國另有數個地點周圍亦發生無人機攻擊事件：周一有4架無人機攻擊別爾哥羅德市（Belgorod），其中一架飛進一間住宅，布揚斯克州周二凌晨有一架無人機被擊落。阿迪格共和國（Adygea Republic）周一晚亦有無人機墜落當地。與此同時，有數個俄國電視台發布導彈攻擊警告，官員歸咎是黑客所為。

隨着多個地方發生無人機攻擊事件，俄羅斯第二大城市聖彼得堡周二短暫關閉空域，政府聲稱是為舉行演習，模擬發現敵方無人機飛過當地，普京周二亦在俄羅斯聯邦安全局（FSB）會議上指示加強接壤烏國邊境的防衛。無人機攻擊事件突顯俄羅斯的防空漏洞，有俄國戰爭網誌作者稱，周二的攻擊可能是烏克蘭在展開更大型無人機攻擊行動前，嘗試調查俄國的國防能力，並找出弱點的行動。

聖彼得堡短暫關閉空域

烏克蘭早前亦被俄方指控對俄羅斯境內發動無人機襲擊：去年12月5日攻擊攻擊距離俄烏邊境達480 公里的梁贊州（Ryazan）佳吉列沃空軍基地及薩拉托夫州（Saratov）恩格斯-2空軍基地，造成3死4傷；翌日在距離烏克蘭北部邊境約90公里的俄城市庫爾斯克（Kursk）一個機場亦遭無人機攻擊，同月底恩格斯基地再次受到無人機攻擊，有3人死亡。

普京修法 限官員用外語

另外，普京周二簽訂有關使用俄語的修訂法案，禁止政府官員履行職務時使用大多數外國詞語。在政府網頁刊登的文件指，針對該2005年法律的修訂旨在保護及支持俄語地位。文件稱會另外列出一系列可使用的外國詞語，但是未有交代違反者會面對什麼處分。

（衛報/法新社/半島電視台/BBC）

（俄軍侵烏）