美眾院聽證警告中共威脅 京斥詆譭

針對中共特別委員會 兩黨一致

上述聽證會有4名證人作供，包括在前總統特朗普政府擔任國安顧問的麥克馬斯特（H.R. McMaster）、對華鷹派的前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）、中國異見人士魏京生的前秘書童屹及美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）。麥克馬斯特在書面證詞中稱，美國必須優先加快交付台灣已訂購的數十億美元武器和彈藥，「我們從烏克蘭的經驗可知，阻止戰爭的成本比打仗便宜得多」。博明則表示，美國政府應與在中國被禁制的美國科技公司合作，為中國人民找出繞過嚴格的互聯網審查方法。他也認為該委員會應透過在美國推動反偏見和歧視，保護華裔美國人的權利，也保護在美國讀書和工作的中國人，令他們感受到與中國壓抑氣氛截然不同的美國自由生活方式。

（CNN/路透社）