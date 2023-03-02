希臘列車迎頭撞 烈燄1300℃ 38死85傷

事發在第四大城市拉里薩（Larissa）附近。出事的城際列車載有約346人，晚上7時半由首都雅典前往第二大城市、北部的塞薩洛尼基（Thessaloniki），貨運列車則由塞薩洛尼基前往拉里薩。地方官員稱，兩列列車接近午夜前迎頭相撞，頭4卡車廂出軌，其中最前兩卡車近乎全毁「不存在」。有生還乘客表示，事發時恍如地震，之後陷入火海，很多人尖叫，一片恐慌，有乘客用隨身行李打破車窗逃生。消防部門發言人昨表示，出事車廂可能高達1300℃，相信死亡人數會上升。當地傳媒報道，仍有50至60人失蹤。

希臘總統薩克拉洛普魯、歐盟高層、中國國家主席習近平昨向死難者致哀，前者周三表示她將縮短在摩爾多瓦的行程回國。

希臘鐵路系統老化，很多列車要在單軌道來回行駛，很多地區仍未有信號和自動控制系統。

希臘基礎設施和交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）昨發聲明表示已經請辭，說辭職是他的責任，亦是為悼念死難者最起碼能做的事。他又說為國家「長年的失敗」承擔責任。

（路透社/法新社）