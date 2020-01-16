伊朗檢出近武器級濃縮鈾 稱正常波動 IAEA報告待釐清 美國防高官指12天可製出核彈所需

路透社、彭博社、法新社周二（2月28日）報道，國際原子能機構最新14頁的季度報告指出，1月22日稽查伊朗福爾多（Fordow）燃料濃縮廠房，憑分析環境樣本偵察出濃度高達83.7%、能產生分裂反應的鈾-235，濃縮純度接近製造武器所需的90%。此外，伊朗不同濃度的鈾元素迄2月12日估計總共3760.8公斤，增加87.1公斤，是伊朗連續第9個季度可能提升鈾元素濃度和存量。聯合國安理會5個常任理事國加上德國共6國，與伊朗在2015年訂定的「聯合全面行動計劃」（JCPOA；通稱伊朗核協議）規定，伊朗鈾-235濃度上限為3.67%，鈾元素不得超過202.8公斤，換取西方取消對伊朗的金融制裁。惟美國時任總統特朗普2018年單方面退出伊朗核協議和恢復制裁，德黑蘭亦開始違反限制。

路透社報道，周二看到這份報告是IAEA首次正式表示，伊朗濃縮水平非常接近武器級別。

彭博社2月19日報道已指出IAEA檢查員在伊朗設施發現了濃縮至84%的鈾顆粒，但報道指IAEA尚未確定是伊朗有意為之還是「技術問題」所致。伊朗上周回應時強調無意提煉超出60%濃度的鈾，並稱已接獲IAEA對今次發現的通報，雙方正為釐清事件而作討論。

伊朗外長轟美誤判 核談判陷僵局

到上周五，伊朗原子能機構發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi ）再辯稱，連接離心機的管道發現高濃縮鈾顆粒的波動是「正常問題」。他說：「例如，我們生產5%的濃縮鈾時，其中可看到11%的顆粒……這是濃縮的自然現象。」

美國拜登政府有意恢復伊朗核協議談判。美國國防部負責政策事務的國防部次長卡爾（Colin Kahl）周二出席眾議院聽證會，有共和黨議員質問拜登政府急於恢復該協議的原因，卡爾答道：「因為自從我們退出JCPOA，伊朗的核計劃進展叫人注目。回顧2018年上屆政府決定退出JCPOA時，伊朗要花約12個月才能生產出足夠製造一枚炸彈的化石物料（註：指濃縮鈾），現在它約莫只消12天。因此依我看，倘能循外交途徑解決重新約制他們的核項目，是較佳的選項。」

伊朗外長阿卜杜拉希揚周二則批評美國「錯誤計算和錯誤政策」，造成重啟伊朗核協議談判陷入僵局。

（路透社/法新社/彭博社/CNN）