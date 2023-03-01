研究：代糖「赤藻糖醇」恐增血栓風險

人體會產生微量赤藻糖醇，在很多蔬果中都有小量存在，它具有白糖的七成甜度，但幾乎沒有卡路里。克里夫蘭醫學中心周一（2月27日）在《自然醫學》期刊發表研究報告。研究在2004至2011年間分析1157人的血液樣本，發現有心臟病風險人士例如糖尿病患者，如果血液內的赤藻糖醇水平是整體比例中屬最高的25%，發生心臟病或中風的風險會較最低25%的人高一倍。為進一步證實，團隊在2018年再分析美國2100人、歐洲833人的血液樣本，結果接近。研究團隊之後的實驗室和動物研究，發現赤藻糖醇看來會令血小板更易凝結，凝塊流向心臟的話可能觸發心臟病，流向大腦則會導致中風。

業界組織質疑受測試者不健康

負責研究的學者形容「風險不低」，但有線新聞網絡（CNN）引述代糖業界組織「卡路里控制理事會」（Calorie Control Council）表示，今次的研究結果，與過去幾十年的科學研究顯示代糖安全的結果不符，又指受測試者本身心血管疾病風險較高，不適宜將結果套用在一般人身上。

（CNN/新科學家）