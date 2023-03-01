脫歐「溫莎框架」允煞車 歐盟被指讓步遷就北愛

《北愛議定書》是英國2020年脫歐協議一部分，於2021年生效，該協議讓北愛留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，避免北愛與歐盟成員國愛爾蘭之間出現「硬邊界」，但從英國其他地區運往北愛的貨物須接受關檢，以符合歐盟要求。DUP不樂見北愛仍要履行歐盟單一市場某些法例，又擔心規定影響北愛與英國其他地區的貿易，認為應與歐盟重寫條約。DUP去年為抗議議定書，抵制加入北愛議會及政府。英國政府去年6月也單方面提出修改協議，與歐盟關係一度緊張。

運往北愛貨物分流通關減文書

辛偉誠去年10月上台後，政府與歐盟談判數月，周一與到訪的歐盟委員會主席馮德萊恩宣布達成新協議，形容是英歐關係「新篇章」。辛偉誠稱，取代《北愛議定書》的「溫莎框架」「實現了在整個聯合王國的順暢貿易，保護北愛在我們聯盟中的地位，並保障北愛人民的主權」。新協議主要內容包括：一）從大不列顛運往北愛貨物將走「綠色通道」，所需的檢查和文書工作大減，運往歐盟的貨物則走「紅色通道」，須接受正常關檢。二）引入「斯托蒙特煞車」（Stormont brake）機制，允許北愛對歐盟單一市場更新規則應用叫停和修改；三）英國對北愛產品供應也將增加，英國監管機構批准藥物可在北愛上市。

「溫莎框架」須經英國國會表決。辛偉誠現時必須向DUP及疑歐保守黨議員推銷協議，保守黨議員初步普遍接受協議內容。脫歐強硬派的北愛國務大臣貝克（Steve Baker）稱，這是「一份真正偉大的協議」，對統派來說應夠好，前脫歐大臣戴德偉也支持協議。政府內部人士認為，當下議院表決新協議時，辛偉誠可望將「叛變」議員數目限制在20人內。DUP在聲明中雖稱新協議「在一些領域已經取得了重大進展」，但仍有疑慮，認為在一些經濟領域，歐盟法律仍適用於北愛。該黨稱會研究該協議，若有需要會尋求進一步「澄清及修改」。

北愛議會有機制阻歐盟新商品法

辛偉誠強調，新協議減少歐盟法律和歐洲法院在北愛的角色，並讓北愛議會對歐盟新規則擁發言權。這主要是指「斯托蒙特煞車」機制，容許英國在特殊情况下，應北愛議會至少兩個政黨30名議員的要求，反對更新歐盟新商品法。雖這被視為歐盟一大讓步，但馮德萊恩強調，歐洲法院將對單一市場問題擁有最終決定權。

此外，馮德萊恩周一在溫莎堡與國王查理斯三世茶敘，儘管歐盟堅稱會面與新協議無關，但英國部分議員質疑政府將國王捲入政治。（BBC/金融時報/衛報）