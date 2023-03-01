霍士主持撐「大選被竊論」 梅鐸承認「本可阻止」

宣揚虛假陳述 集團吃官司

投票設備製造商Dominion Voting Systems因應霍士新聞頻道散播關於Dominion操縱2020年大選結果使之不利於特朗普的虛假說法，2021年3月控告霍士新聞頻道及其母公司霍士公司（Fox Corp）誹謗，索償16億美元（124.8億港元）。Dominion的代表律師1月向梅鐸取證問詢。

身為霍士公司主席的梅鐸說，霍士新聞頻道一些評論員支持特朗普的論調，「事後看來，我希望公司當下能更強烈的譴責這種行為」。他表示一直懷疑特朗普稱2020年大選存在廣泛舞弊的說法，又否認霍士新聞頻道上下都支持「選舉被竊論」，他和霍士其他高層都相信拜登在大選中公平地擊敗特朗普，結果毋庸置疑。

相信拜登公平勝選 毋庸置疑

霍士表示特朗普律師的「選舉舞弊」說法具有新聞價值，所以報道，又說霍士的報道受憲法第一修正案保障。特拉華州高等法院將於4月17日就這宗誹謗案展開審訊。

（路透社/紐約時報）