中亞國被指打壓人權 非可靠伙伴

哈薩克社運人士盼美推政改捍人權

去年1月，哈薩克曾發生「血腥一月」（Bloody January）。數以萬計哈薩克人上街呼籲政府和社會改革，惟總統托卡耶夫下令射殺、逮捕示威者，俄羅斯亦派遣了2500人部隊參與鎮壓。非正式統計，鎮壓過程中約一萬人被捕，238人喪命。儘管托卡耶夫之後承諾推行改革，可是事隔一年餘，當日被捕者仍未獲釋，而所謂的變革，被社運人士質疑純粹為當權者繼續戀棧權位、取悅歐美的策略。

烏茲別克去年夏天也發生過反政府示威，釀數十人身亡。該國一個人權組織的負責人塔沙諾夫（Abdurahmon Tashanov）表示，見到政府事後有些積極行動，但在允許政治自由和多元化空間方面還有漫漫長路。

美國國務院和國際監察機構的報告均指出，哈薩克、烏茲別克普遍存在侵犯基本自由問題。兩國的社運人士希望美國推動政治結構改革，認為那是這些國家克服地緣政治挑戰、維持獨立的要素。人權觀察歐洲及中亞主任威廉森（Hugh Williamson）認為，布林肯應迫使兩國「有效獨立調查」違人權的事。他說：「不認真尊重人權，這些政府不會是美國可靠伙伴。」

美國負責南亞及中亞事務的助理國務卿陸雨橋（Donald Lu）上周五說：「促進中亞人權一直是美國的首務。」布林肯此行除了與哈薩克、烏茲別克兩國總統集中討論國家安全、經濟合作等議題，還將促請他們加快展開所承諾的改革。

（美國之音）

（俄軍侵烏）