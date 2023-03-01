布林肯訪俄後院 拉攏中亞5國 盼阻俄避制裁斷外交支持 考驗俄中地緣影響力

對應俄軍侵烏 稱撐獨立領土完整

布林肯周二在哈薩克首都阿斯塔納，向哈薩克外長特列吾別爾德表示美國支持哈薩克的主權、獨立和領土完整。他的表態被視為呼應當下俄軍侵烏時局，他說： 「這些話有時只是我們隨口一說，可是它們確實具有真正意義，當然我們知道在這特定時間，這些話尤其引起共鳴。」

布林肯昨天還參加了C5+1外長會議，希望扭轉那些國家在政治、經濟、安全等方面對中國、俄羅斯的倚賴，今天則將在塔什干會晤烏茲別克官員，隨後赴印度參加二十國集團（G20）外長會議。

布林肯在C5+1外長會議後的記者會強調，美國會密切留意中亞五國等地履行制裁的情况，美國也在簽發許可證予一些企業，使之有時間逐步撇清跟被制裁俄企的聯繫。他宣布美國增撥2500萬美元（1.95億港元）促進中亞經貿、開拓出口市場。

布林肯也提及中國，他再警告假如中國違反美國就烏克蘭戰爭對俄羅斯的制裁，華府將毫不猶豫地制裁中國企業和個人。

哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克5國皆於1990年代初隨蘇聯解體而獨立，與俄國的政經軍事關係深厚，地緣政治上亦屬俄國勢力範圍。

美財長耶倫訪基輔 98億助政府運作

《紐約時報》報道，布林肯此行屬於美國政府通力合作支持烏克蘭的努力，這些工作還包括拜登總統上周突然訪問基輔，以及財政部長耶倫周一（2月27日）到訪烏克蘭首都和宣布提供12.5億美元（約97.5億港元）的經濟和預算援助，幫助烏克蘭政府維持運作。

美國官員表示布林肯此行將向5國標榜跟美國合作的好處，美方不指望這些在戰爭中試圖保持中立的中亞國家很快發出反對俄羅斯的大膽宣言，因為它們與莫斯科牽連數十載，其中包括軍事關係。但美方至少希望能阻止這些國家幫助俄羅斯規避西方制裁，也不要在聯合國等場合就戰爭相關議題給予俄羅斯外交支持。上周，聯合國一項決議要求俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承認烏克蘭的完整主權，實現持久和平，但中亞5國無一投下贊成票。

分析：關係脆弱 克宮避對5國強硬

負責南亞及中亞事務的美國助理國務卿陸雨橋（Donald Lu）上周五在新聞發布會上說：「我們不是要各國在我們和俄羅斯，或者我們和中國之間做選擇。我們的主要目標是表明美國是一個可靠的伙伴。」他指美國知道這些經濟體面對糧食燃料價格高、失業率高等困難，美國要它們了解美國獨特的政治、經濟投入，並不同於中俄的參與。

俄羅斯對於布林肯之行的反應初步尚算平靜。惟《紐時》指出，布林肯的訪問必然會被莫斯科的一些人當作挑釁。與此同時，在俄羅斯與該地區國家關係脆弱之際，克宮似乎在盡力避免被視為過於強硬。根據卡內基國際和平研究院研究員馬鐵木（Temur Umarov）分析說：「莫斯科不要求堅定不移地效忠，否則它施加的壓力會大得多。」

（路透社/紐約時報/美國之聲）

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