脫歐後北愛貿易安排 英歐達協議

《北愛爾蘭議定書》是英國2020年脫歐協議的一部分。該協定讓北愛爾蘭跟與之接壤的歐盟成員國愛爾蘭之間邊界，免除關檢。可是協議變相使北愛爾蘭留在歐盟實物交易單一市場，而將英國與歐盟之間的「疆界」推至愛爾蘭海，變相把北愛割裂「侵蝕英國主權」。從英格蘭、蘇格蘭等地運到北愛的貨物則需要關檢，影響了英國內部貨物自由流動。協議內容受到北愛民主統一黨（DUP）強烈反對，導致地方政府陷入癱瘓狀態。

辛偉誠與馮德萊恩昨天會談後舉行記者會，辛偉誠稱英歐雙方修訂《北愛爾蘭議定書》，並同意新「溫莎框架」內容。辛偉誠表示協議邁出了3大步，其一是英國境內貿易將會暢順流動，貨物會按運往北愛或可能前往歐盟而分別通過綠色或紅色通道，而綠色通道貨物不再需要檢查。其次，新協議確保北愛在英國地位，典型英國產品會再次在北愛銷售，英國監管機構批准使用的藥物將自動在北愛上市。第三，是維護北愛爾蘭人民的主權。

協議允北愛對歐盟法律擁發言權

北愛民眾憂慮會受歐盟商品法變化影響，辛偉誠稱協議引入機制，讓北愛議會不僅可對這些法律有發言權，還可阻止它們在北愛實施。

（路透社/BBC）