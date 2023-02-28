伊朗通脹53.4%新高 幣值跌新低

當局限兌外幣

伊朗貨幣大幅貶值問題始於2018年時任美國總統特朗普退出伊朗核協議，並重新對德黑蘭實施石油及金融制裁。伊朗近月打壓「頭巾示威」及向俄羅斯提供攻擊無人機用於烏戰，觸發西方進一步制裁，令伊朗更加孤立。自去年9月全國反政府示威以來，伊朗里亞爾已貶值近45%，1月份的年通脹更達53.4%，較兩年前的41.4%更高。

嚴峻經濟情况令許多民眾積蓄化為烏有，近期不少人湧往貨幣兌換處排長龍兌換美元，或往購買黃金保值。伊朗政府最近採取一系列措穩定里亞爾，央行上周二（21日）設立貨幣及黃金交易中心，目的是管理外匯零售市場，容許國家不再向私人兌換商提供貨幣，使買家只能選擇政府控制的市場。政府上周又削減出國外遊民眾的外匯兌換限額，由每年最多5000歐元大幅減少至500歐元。

不過，有關政策被批評效用低。伊朗傳媒上周三報道，包括親總統萊希者在內的50名國會議員正推動召開會議，就貨幣暴跌問題質詢萊希。

伊朗物價高漲尤其肉類產品，價格在兩周內幾近翻了一倍，改革派報章Sazandegi本月中因報道肉價飈升情况，不到24小時就被政府以「擾亂輿論」為由關閉。

（霍士新聞/Al-Monitor/商業內幕）