朝罕有會議 加劇糧荒揣測 勞動黨兩月兩度討論農業議題

朝中社報道，今次全會分析和總結《新時代農村革命綱領》在2022年推行首年的落實情况，討論和決定目前重要任務和國家經濟發展現階段面對的迫切任務，以及解決相關問題的方法。朝中社指出，全會首日通過會議議程和開始討論首項議程，亦聽取了《新時代農村革命綱領》首年工作情况報告。惟報道沒透露具體議題，亦未有交代金正恩有否在會上發言及會議持續多久。韓聯社報道，會議討論農業問題。

韓媒：民眾餓死 囚犯越獄搶掠

朝鮮在2021年12月召開第八屆中央委員會第四次全會時，通過新版社會主義農村發展策略，去年起落實相關工作。惟朝鮮糧產未有增加，韓聯社報道，在被稱為「富村」的開城地區近期有民眾餓死。平安南北道、黃海道等地教化所（即懲教所）去年底至今年初亦有數十名囚犯難抵肚餓而越獄，逃走期間為糧食而搶掠民居甚至殺人。

監察朝鮮動向的美國網站38 North上月發表評估指出，朝鮮目前糧食短缺問題為數十年來最嚴重，平壤政府被迫應對糧食不安全為核心的複雜人道主義緊急情况。韓國統一部發言人具炳杉上周稱，當局判斷朝鮮部分地區的糧食短缺問題嚴重，多人餓死，朝鮮似乎有意接受聯合國世界糧食計劃署（WFP）援助。《勞動新聞》上周三則斥「帝國主義者」援助為意圖支配朝鮮、窒礙該國自力更生的「糖衣毒藥」。

朝鮮舉行這次會議或印證當地糧食供應短缺。本月5日舉行的勞動黨第八屆中央委員會第十三次政治局會議，強調必須找出農業發展變革轉捩點，並定於本月底舉行全體會議擴大會議。朝鮮罕有在相隔僅兩國月再次召開全體會議，且同樣關注農業問題，韓聯社引述分析稱，這反映朝鮮目前糧荒嚴重。

（法新社/華盛頓郵報/韓聯社）