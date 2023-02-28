烏戰一年：俄反對派領袖新反戰宣言 納瓦爾尼未洗帝國主義質疑

斥俄侵烏不義戰 暗示撐還克里米亞

對比在西方所獲的歡迎態度，納瓦爾尼在烏克蘭的名聲，其實頗有落差。這點可歸咎於他昔年一些爭議言論，例如2008年支持俄軍入侵格魯吉亞（南奧塞梯戰爭），2013年以反對中亞非法移民為競選莫斯科市長的主打議題，2014年則暗示無意支持歸還被俄方吞併的克里米亞，類似發言令他被質疑支持帝國主義或極端民族主義。

在克里米亞被吞併後數月，納瓦爾尼接受電台訪問，被追問倘若入主克宮會否嘗試歸還克里米亞，他以比喻答道：「克里米亞是什麼？那是火腿三文治還是你可隨意拿走或歸還的東西？不，我不這麼認為。」這說法在社交平台流傳後，觸發烏克蘭網民強烈反彈，至今仍不時以此為例質疑納瓦爾尼。

烏記者批納瓦爾尼反戰為名爭獲釋

在烏戰爆發後，身處獄中的納瓦爾尼隨即對外傳話表態反戰，但烏克蘭輿論不太賣帳，尤其質疑他少有點名提及烏克蘭及其所受苦難。德國《明鏡周刊》月初報道，納瓦爾尼女兒上月發表影片，號召反戰和釋放父親，卻惹來烏克蘭網民反感——有烏克蘭記者批評納瓦爾尼團隊借助反戰論述來爭取獲釋，言論討好西方，卻隻字不提烏克蘭，以討好對戰爭不關心或不確定的俄羅斯人。

面對質疑聲音，納瓦爾尼本月20日透過Twitter以俄語和英語發表最新立場，指摘普京「根據荒謬前提向烏克蘭發動不公義的侵略戰爭……令數以萬計的無辜烏克蘭人被謀殺，痛楚和苦難降臨於另外數百萬人」。他又承認俄軍犯下戰爭罪行。

談到俄烏邊界，納瓦爾尼強調1991年定義（即克里米亞屬於烏克蘭）獲國際社會承認，「俄羅斯那時候承認那些邊界，現在也必須這樣承認」。他表示來到21世紀，「我們不能為了重劃它們（邊界）而發起戰爭，否則天下大亂」。他強調抱持帝國主義看法的人在俄並非佔多數，又以白俄羅斯也有「參戰」為例，反駁「俄羅斯人天生帝國主義」的指控。

惟觀乎社交平台的迴響（例如是對納瓦爾尼貼文的評論轉貼，又或烏克蘭網媒引述其言論下的留言），納瓦爾尼似乎仍未能扭轉質疑者的定見，例如有網民質疑其「轉軚」是否值得信任，也有網民炮轟他將白俄「扯落水」來冲淡俄羅斯的帝國主義色彩。

俄學者強調納瓦爾尼多次公開認錯

俄羅斯社會學家尤丁（Greg Yudin）此前向本報表示，俄羅斯需要轉型，摒棄那些瘋狂的帝國主義思想，並堅守新的共和主義思想，「這正是納瓦爾尼選擇的道路」。他強調納瓦爾尼已多次公開承認2008年的發言是錯誤，「這正是我們期望的改變」。他說：「我們是否相信他是認真？我的意思是，有什麼比進入俄羅斯的監獄更認真的試煉？他如今在俄羅斯被囚，顯示他對此十分認真。這是非常不同類型的領導表現。」

明報記者 周宏量

（烏戰一年．外傳 二之二）

（俄軍侵烏）