美再指華擬供俄武器 京重申勸和「不受美脅迫」

美國安顧問警告軍援俄將迎「真正代價」

伯恩斯前天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，指美國情報顯示中國正考意向俄羅斯提供致命軍援，但暫時未見其已作出最終決定，以及實質運送相關武器的證據。蘇利文則在美國有線新聞網絡（CNN）節目上警告，中國如向俄提供軍援，將會迎來「真正代價」。他表示曾透過不公開的外交對話，向中方表明美國「並非只在作直接威脅」，而是向對方清楚表明了供俄武器的代價和後果以及事態發展，但拒絕在訪問中透露相關討論詳情。他同日又在另一與美國廣播公司（ABC）的訪問中稱，未見北京就供俄武器採取下一步行動，但同時指中國未有放棄相關考慮。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應美方指控，她指摘美方不但一直在烏克蘭戰場輸送致命性武器，還違反中美3個聯合公報規定，向中國台灣地區不斷出售先進武器。她說：「美國到底意欲何為？應該向世界作出交代。」

俄羅斯《消息報》周一則引述聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，西方如持續向烏克蘭供應武器，將為全球帶來核災難風險。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）