烏戰帶挈美能源業 輸歐油氣大增 美媒稱改變全球能源貿易版圖 環團質疑藉機拓業務

美原油船運出口新高 天然氣增一倍

《華爾街日報》周日（26日）報道，過去數月歐洲取代了亞洲，成為美國出口原油最主要的目的地，商品數據公司Kpler統計顯示，上月從美國墨西哥灣沿岸地區運往歐洲的石油，每日多達153萬桶。官方數據亦顯示，美國去年最後一季的原油船運出口數量創了歷史新高。與此同時，白宮指出，去年美國運往歐洲的天然氣比2021年增加逾一倍。歐洲去年逾半的液化天然氣供應由美國提供。

油企：歐洲近乎擺脫依賴俄油

上述情况連同美國能源企業去年加強在亞洲的業務，除令美國重新成為全球最大油氣生產國和最重要的能源出口國外，Politico預計歐洲未來數年亦將高度依賴美國化石能源。石油業及市場顧問公司「利波夫石油股份」（Lipow Oil Associates）主席利波夫（Andrew Lipow）表示，歐洲能源已近乎完成擺脫對俄羅斯的依賴，將永久改變獲取能源的方法，結果之一是歐美能源政策將更緊密相連。

英國《衛報》上周三報道，「地球之友」等3個組織的最新研究報告指出，自俄烏戰爭以來，美國化石燃料業與全國海外公司簽訂了45份長期合約或追加合約，相比2021年這些合約只有14份，2020年更只有3份，大部分合約年期約20年。

環團報告指長遠不利環保

地球之友報告發現，多達四分之三美國公司去年的液化天然氣長期合約的運送目的地是亞太地區，或簽約方是石油巨企及商品投機公司，其中每年合共5810萬噸的輸氣量有逾五分之一與中國公司簽訂。此外大部分合約將付運期定於2026年後，報告認為美國業界及官員稱合約為救歐洲能源危機的說法誤導，報告作者之一、地球之友項目經理羅斯（Lukas Ross）指出「遠水不能救近火」，質疑合約真正目的是為保障美國國內長遠的液化天然氣設施增建計劃，穩定銀行等投資者信心，但勢將加劇全球環境問題。

不過，曾任特朗普政府首席能源助理國務卿、現為地緣政治顧問公司「范農全球諮詢」（Fannon Global Advisors）總監范農（Frank Fannon）向Politico表示，這些長年合約容許買家將天然氣再出口到其他地方，為應對俄羅斯關閉通往歐洲的天然氣管道起了主要作用，持有這些合約的亞洲公司樂意以高價液化天然氣轉售到歐洲。范農稱，他無法想像歐洲若沒有美國的液化天然氣，將如何安然度過剛過去冬季的能源危機。

（Politico/衛報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）