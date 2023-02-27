北愛貿易安排最快今公布

辛偉誠接受《星期日泰晤士報》專訪表示，他整個周末都在「傾力」解決北愛爾蘭在英國脫歐後的貿易規定。他表示希望完成英國脫歐未竟之事，爭取與歐盟達成最終協議。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）上周六說談判「接近尾聲」，可能在數天內達成協議，但不擔保，呼籲英國、布魯塞爾和北愛爾蘭「加倍努力」。英國副首相藍韜文昨向天空新聞表示，可望在數天內會有好消息。

《星期日泰晤士報》報道，辛偉誠稱北愛爾蘭的貿易安排對確保該區復歸權力共享至為重要。他相信協議可滿足北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的條件。

現與英本島有關檢 統派不滿

《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）是英國2020年脫歐協議的一部分。該協定讓北愛爾蘭跟與之接壤的歐盟成員國愛爾蘭之間的500公里邊界，免除關檢。可是協議變相使北愛爾蘭留在歐盟實物交易單一市場，而將英國與歐盟之間的「疆界」推至愛爾蘭海。從英格蘭、蘇格蘭等地運到北愛的貨物需要關檢。

DUP不樂見北愛仍要履行歐盟單一市場某些法例，又擔心規定影響北愛與英國其他地區的貿易，認為應與歐盟重寫具法律約束力的條約。該黨去年為抗議《北愛爾蘭議定書》，拒加入新芬黨為首的自治政府。

（路透社/法新社）