「毒列車」出軌遭問責 拜登：有聯絡地區要人

美環保局要求暫停運走廢料

有150節車廂的涉事列車本月3日從伊利諾伊州麥迪遜，前往賓夕法尼亞州城市康韋，中途在東巴勒斯坦出軌，出軌車廂中有11卡載有氯乙烯等危險品。居民憂慮土壤及地下水受污染，俄亥俄州自然資源部估計，在出軌地點8公里範圍內，有近4.4萬隻包括魚類、兩棲動物等動物死亡。

得州休斯敦及密歇根州有危險廢料處理設施計劃接收大部分現場受污染泥土及水，國家環境保護局（EPA）官員肖爾（Debra Shore）稱當局上周六（25日）已要求涉事諾福克南方鐵路公司 （Norfolk Southern）暫停運走污染廢料，今後將由EPA負責審查及批准廢料處理地點及運輸路線。肖爾續指當局將確保廢料在當局認證設施裏，以安全合法方式處理。

特朗普視察現場 斥拜登冷漠

今次事件引起政治爭論。前總統特朗普上周三（22日）視察現場時批評拜登政府應對事件「冷漠及背叛」，保守派媒體發布死魚及居民煩躁相片，以印證政府疏忽處理。共和黨參議員魯比奧去信總統拜登，要求他把運輸部長布蒂吉格革職。

布蒂吉格上周對自己未盡早回應事件表示遺憾，而他上周四到訪東巴勒斯坦時，稱特朗普應利用自家平台呼籲恢復在他任總統執政期間取消的列車安全規定。

（衛報/華盛頓郵報）