稱「白人應遠離非裔」 「呆伯特」漫畫家被封殺

評論民調 指黑人「仇恨團體」

亞當斯的爭議言論是在其YouTube直播頻道提及一項民調時發表的。該項由民調機構拉斯穆森報道（Rasmussen Reports）進行的民調顯示，受訪黑人中，53%同意「當白人沒問題」（It's okay to be White）說法，26%受訪黑人不同意，21%黑人答「不肯定」。

亞當斯稱：「若近半黑人對白人不滿，那就是個仇恨團體。我不希望跟他們扯上任何關係。」他又稱基於目前情况，他給予白人最好的建議就是遠離黑人。亞當斯稱自己已搬走遠離黑人，又指摘黑人不關注教育，表示對看到一段段美國黑人毆打非黑人公民影片感厭倦。

漫畫全盛期逾2000報刊登

亞當斯的「呆伯特」漫畫在當紅時期曾在逾2000份報章刊登，獲頒1997年度全國漫畫家協會的盧本獎（Reuben Award）。亞當斯言論引起網上爭議，多家媒體跟他割席。經營《今日美國報》等數百份報章的今日美國網絡（USA Today Network）上周五（24日）宣布因為他的言論，決定不再刊登其漫畫。《華盛頓郵報》上周六亦宣布停止刊載。

路透社上周六未能接觸到亞當斯，但亞當斯在YouTube頻道中承認自己的漫畫被取消刊登，他早已預料會出現這結果，稱：「到下周一我就會幾乎被封殺掉，所以我的大部分收入下周就會消失。我餘生的聲譽都已被毁，不能重新開始。」

（路透社/法新社/中央社）