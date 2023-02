稱「白人應遠離非裔」 「呆伯特」漫畫家被封殺

評論民調 指黑人「仇恨團體」

亞當斯的爭議言論是在其YouTube直播頻道提及一項民調時發表的。該項由民調機構拉斯穆森報道(Rasmussen Reports)進行的民調顯示,受訪黑人中,53%同意「當白人沒問題」(It's okay to be White)說法,26%受訪黑人不同意,21%黑人答「不肯定」。

亞當斯稱:「若近半黑人對白人不滿,那就是個仇恨團體。我不希望跟他們扯上任何關係。」他又稱基於目前情况,他給予白人最好的建議就是遠離黑人。亞當斯稱自己已搬走遠離黑人,又指摘黑人不關注教育,表示對看到一段段美國黑人毆打非黑人公民影片感厭倦。

漫畫全盛期逾2000報刊登

亞當斯的「呆伯特」漫畫在當紅時期曾在逾2000份報章刊登,獲頒1997年度全國漫畫家協會的盧本獎(Reuben Award)。亞當斯言論引起網上爭議,多家媒體跟他割席。經營《今日美國報》等數百份報章的今日美國網絡(USA Today Network)上周五(24日)宣布因為他的言論,決定不再刊登其漫畫。《華盛頓郵報》上周六亦宣布停止刊載。

路透社上周六未能接觸到亞當斯,但亞當斯在YouTube頻道中承認自己的漫畫被取消刊登,他早已預料會出現這結果,稱:「到下周一我就會幾乎被封殺掉,所以我的大部分收入下周就會消失。我餘生的聲譽都已被毁,不能重新開始。」

