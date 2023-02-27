歐盟制裁俄傭兵11人7實體

歐盟聲明指出，被列入制裁名單的包括兩名上月積極參與攻佔烏東城鎮索列達爾的瓦格納集團指揮官，以及一名該組織在非洲國家馬里的領導人。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利指瓦格納的活動不受任何法律框架管制，危及國際和平與安全。

普里戈任認為即使瓦格納會受歐盟最新制裁影響，仍有信心組織將很快適應。此外，他錄音稱瓦格納部隊前晚全面控制亞希德內，但同日烏軍報告指仍控制當地周邊多條村。普里戈任上周五亦曾稱部隊控制了巴赫穆特外圍另一村莊別爾希夫卡（Berkhivka）。

普京：西方計劃瓦解俄國

俄羅斯國營電視台「俄羅斯第一頻道」（Rossiya 1）昨播放總統普京專訪，當中他指控北約成員國藉向烏克蘭提供武器來參與烏國衝突，俄國別無選擇，只得把北約的核能力納入考量。他還宣稱西方計劃瓦解俄羅斯。

（路透社/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）