歐盟制裁俄傭兵11人7實體

【明報專訊】歐盟上周六（25日）宣布制裁與俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner group）相關的11人與7間實體。瓦格納首腦普里戈任承認措施會令組織更難獲取武器。他另稱旗下部隊當天攻佔烏克蘭東部前線巴赫穆特以北村落亞希德內（Yahidne），烏方否認。俄羅斯官媒周日引述總統普京稱，北約參與烏克蘭衝突，指西方計劃讓俄國崩潰。
歐盟聲明指出，被列入制裁名單的包括兩名上月積極參與攻佔烏東城鎮索列達爾的瓦格納集團指揮官，以及一名該組織在非洲國家馬里的領導人。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利指瓦格納的活動不受任何法律框架管制，危及國際和平與安全。
普里戈任認為即使瓦格納會受歐盟最新制裁影響，仍有信心組織將很快適應。此外，他錄音稱瓦格納部隊前晚全面控制亞希德內，但同日烏軍報告指仍控制當地周邊多條村。普里戈任上周五亦曾稱部隊控制了巴赫穆特外圍另一村莊別爾希夫卡（Berkhivka）。
普京：西方計劃瓦解俄國
俄羅斯國營電視台「俄羅斯第一頻道」（Rossiya 1）昨播放總統普京專訪，當中他指控北約成員國藉向烏克蘭提供武器來參與烏國衝突，俄國別無選擇，只得把北約的核能力納入考量。他還宣稱西方計劃瓦解俄羅斯。