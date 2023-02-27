戰火淬煉創作烏「傷痕藝術」蓬勃

一場名為「藝術武器」（Art Weapon）的烏克蘭藝術活動上周六（25日）起一連兩天在德國柏林「舊鑄幣廠」藝術館舉行。活動主辦者普萊多夫（Harry Pledov）表示，自俄軍開始侵烏後，曾在烏克蘭境內舉辦過兩次同類活動，後因宵禁和停電難以繼續下去，改為申請德國機構資助在柏林策展。他指出：「戰爭激勵了我們（烏克蘭）的藝術家，他們現在對自己正在做的事充滿熱誠，並了解到自己的使命。」

烏藝術家：侵略逼我們反思身分

藝術家舒普利亞克（Vitalii Shupliak）參展的兩幅版畫，都是插有鐵釘的麵包，寫着「饑荒隨俄兵鞋底而來」，分別鑲在兩個籠上。他解釋，作品既代表烏克蘭的貧困，也代表蘇聯時代軍靴的靴底。他形容：「（俄軍）侵略當然改變了烏克蘭藝術……它逼我們（烏克蘭藝術家）反思自己的身分。」

加拿大廣播公司（CBC）上周刊登兩名烏克蘭藝術家的專訪。他們在戰火聲中繼續創作，通過作品支持國家抗俄。聲音藝術家什普代科（Oleh Shpudeiko）認為，烏克蘭藝術家目前應負責保存和進一步發展烏克蘭文化，使之在海外看得見聽得到。基輔視覺藝術家薩伊（Oleksiy Sai）創作過一段影像裝置藝術，以俄烏戰爭的畫面，配以截聽得來的俄軍與親人對話，當中一名俄軍妻子叫身在烏克蘭的丈夫強姦幾名烏克蘭女子。薩伊表示，希望通過作品令人感受到這場戰爭的無情與可怕。

俄出走音樂人邀烏人合作遭拒

《多倫多星報》上周四則揭示俄羅斯一批反戰反普京的「出走派」（Exodussionists）藝術家面臨的陰暗前景。現身處以色列的俄羅斯音樂人利貝羅夫（Roma Liberov）曾找烏克蘭藝術家合作專輯但遭拒，他表示：「現在已不可能與（烏克蘭）作文化層面的對話……我那一代（俄羅斯人）將永不會獲得烏克蘭人的原諒。」

（路透社/CBC/多倫多星報）

（俄軍侵烏）