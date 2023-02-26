英果農蝕本大減產 超市缺蔬果限購

零售商拒增收購價

英國連鎖超市上周聲稱受貨源產地北非、西班牙的天氣問題，以及英國、荷蘭的能源價格（溫室需要耗電）影響供應，宣布短期內蔬果限購，最大連鎖超市Tesco上周三（22日）跟隨Asda和Morrisons等同行，限制顧客購買番茄、青瓜和椒類等蔬果。《衛報》報道指，蔬果短缺問題將可能擴大至蘋果和啤梨等。

代表英國約八成相關農戶的英國蘋果啤梨貿易商會稱，每年會栽種100萬棵樹苗應對5500公頃農地產量，但農戶今年只訂購48萬棵，最終更只種了33萬棵，因為生果賣給超市的回報，遠遠抵不上已上升23%的採摘、能源、運輸和包裝成本，「大部分農民都在蝕錢」。為英國供貨的荷蘭有機蔬果商Eosta BV指出，要是零售商肯支付「合理價錢」便不會有供應問題。

路透社則引述超市組織稱，他們已提高蔬果買入價，但同時知道消費者荷包緊絀，因此有時會選擇不入貨，導致貨架清空。環境大臣上周四表示，預計蔬果短缺問題將持續1個月，一些農戶更稱起碼至5月。

（路透社/衛報）