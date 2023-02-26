柬女童禽流感亡父確診 世衛調查人傳人可能

柬埔寨衛生部稱，東南部波羅勉省（Prey Veng）一條偏遠村莊的一名11歲女童，本月16日開始發燒、咳嗽及喉嚨痛，於上周三死於H5N1禽流感病毒。當局其後從接觸過該女童的12人身上採樣，前日證實女童的49歲父親也確診，但沒有病徵。調查人員正確定這對父女是否接觸過受感染的鳥類，同時也在等待女童所住村莊附近發現幾隻死去野鳥的檢測結果。

哺乳類動物感染增 世衛擔憂

人類很少感染禽流感，如果感染，通常源於直接接觸受感染的鳥類。世衛傳染病防備事務主任白里安（Sylvie Briand）表示，截至目前，要定斷這是人傳人還是暴露在相同環境條件下傳播，仍言之過早。世衛總幹事譚德塞本月初表示，禽流感威脅人類的風險很低，白里安稱這個評估沒有改變，但強調世衛正審視現有資訊，以確定是否需要更新風險評估。她說，鑑於禽流感病毒正在世界各地禽鳥廣泛傳播，加上包括人類在內的哺乳類動物感染病例不斷增加，全球H5N1的傳播情况「令人擔憂」。

2020年出現的H5N1亞型病毒株2.3.4.4b，在近月不僅造成野鳥和家禽破紀錄的死亡數量，還感染海豹及熊等哺乳類動物，去年在一個西班牙水貂殖場爆發疫情，令人擔心病毒在哺乳類動物間傳播。不過這種亞型毒株與H5N1不同，未在人類間造成大規模感染，迄今只有約6宗因密切接觸受感染鳥類而染病的人類個案，大多症狀輕微。世衛指出，過去20年全球錄得近900宗人類感染H5N1病例，當中逾450人死亡。

雖然專家相信禽流感病毒可能需要發生變化才可能人傳人，但世衛表示已加強準備應對，包括目前有抗病毒藥物及近20種H5禽流感疫苗可用於疫情，但世衛動物流感研究中心主管韋比（Richard Webby）估計，至少需時5至6個月，才能更新及生產出針對目前流行的H5N1病毒株疫苗。

（路透社/法新社）