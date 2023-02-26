尼日利亞大選第三勢力冒起 商人成黑馬

治安惡化高通脹 青年求變

布哈里所屬的執政全體進步大會黨（APC）提名了70歲的前拉各斯州長蒂努布（Bola Tinubu）為總統候選人，後者向來被視為拉各斯以至全國政壇的教父和造王者。另一傳統大黨人民民主黨（PDP）則提名76歲的前副總統阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）角逐，是後者繼2007年、2009年後第三次出馬。惟今屆出現1999年重回民主化以來首位有力的第三方候選人，本身經營大型連鎖超市等生意的61歲前阿南布拉州長奧比（Peter Obi），被視為選舉黑馬。

奧比的崛起跟尼日利亞的政經局勢惡化息息相關。尼日利亞近年暴力和治安問題惡化，東北部有恐怖組織博科聖地，南部則出現「工業規模」程度的偷取石油問題。國家經濟面對逾20%的高通脹危機，當局近月鈔票汰舊遭遇新鈔印刷不足的尷尬情况，令市面出現現金短缺問題。青年世代因此尋求變革，相對年輕的奧比被青年選民認為有力扭轉經濟局勢而聲勢上升。

領先10個百分點 或因制度難勝

尼日利亞在今屆大選有約9350萬名合資格選民，當中4800萬是18歲至34歲，而合共1000萬人的新登記選民中大多也屬於這個年齡層。選前最後一次民調顯示，奧比的支持度升至21%，拋離蒂努布和阿布巴卡爾至少10個百分點。

然而，奧比要脫穎而出的最大障礙是選舉制度。總統當選人如要直接獲勝，不但要取得最多得票，還要所屬政黨在首都和全國36州的合共2/3行政區中贏得至少25%選票。尼日利亞選舉暴力和舞弊問題嚴重，加上老一輩有忠實擁護的政黨，奧比身為基督徒又難以贏得穆斯林居多州份，要創造歷史並不容易。倘若這輪投票無人直接勝出，得票最多的兩位候選人會在選舉結果公布（選後14日內）後的21日內決選。

（法新社/路透社/華爾街日報/CNN）