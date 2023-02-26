推加強北約與烏軍事關係 英法德盼俄烏今年展和談

倡戰後供軍備自衛 無北約駐軍承諾

英國首相辛偉誠本月中旬已拋出一項協議藍圖，按此烏克蘭可更廣泛地取得先進軍事裝備、武器和彈藥，以在戰爭結束後繼續自衛。但《華爾街日報》引述英法德官員指，方案不包括任何北約駐軍的承諾，也不會有北約第五條的集體防衛機制，但會提及軍事手段威懾任何未來俄方攻擊，例如可接受更多北約標準武器系統及容許烏軍進一步整合進西方國防工業供應鏈。個別北約成員國也可繼續以雙邊形式軍援烏克蘭。

辛偉誠擬在7月北約年度會議上列入議程商討。英法德官員指，柏林和巴黎皆支持這項倡議，3國政府視之為加強烏克蘭信心及給其跟俄方展開談判的誘因，但強調這種決定的時機和條件完全會由烏方自行決定。一名英方官員表示，北約峰會必須為烏克蘭總統澤連斯基帶來某種可在國內推銷的「政治勝利」，才可讓烏方有談判動機。《華爾街日報》指，澤連斯基本月初到訪巴黎時，法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨向他明言，是時候考慮與莫斯科和談。

然而，報道指英法德3國私下懷疑烏軍是否有能力將俄軍逐出烏東和克里米亞半島。其一法國官員表示，歐洲反覆強調不可讓俄取勝，問題是這說法難以定義，尤其是戰爭拖長下烏方損失不可承受，「沒人相信他們可奪回克里米亞」。這說法跟美國總統拜登及其他西方領袖言論大相逕庭。

（華爾街日報）

（烏戰1年）