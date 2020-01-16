澤連斯基望晤習 盡力阻京武器供俄 美媒指華有意對俄售無人機 華稱不會向衝突區和交戰方供武

澤連斯基前日在基輔地堡召開長達兩個半小時的記者會，提到中國同日較早時公布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。他表示，中國準備參與協調和平是一個「重要信號」，但目前他只見到只是一些「想法」，而非詳盡計劃。他表示計劃與習近平會面，但未有交代時間或地點，他希望中國能支持「正義的和平」（just peace）及烏克蘭，「以我目前所知中國一直支持歷史完整，為何不促使中國就這點行動？」

對於近日西方多次質疑中國打算向俄羅斯供應武器，澤連斯基表示，自己正努力阻止中國這樣做，「我很想相信中國不會供應武器給俄羅斯，這對我而言非常重要。我正盡自己最大努力防止這情况發生，這是最優先事項……因這潛藏（觸發）第3次世界大戰的風險。」

對於被問及中方今年是否願意安排中烏兩國元首對話或會晤，中國外交部發言人汪文斌前日在例行記者會說：「我們（中國）與包括烏克蘭在內的各方一直保持順暢溝通。」

拜登警告越界將嚴厲制裁

西方近日持續警告北京正考慮售俄「致命武器」。美國有線新聞網絡（CNN）前日引述3名消息人士稱，美國情報顯示，中國政府正考慮向俄羅斯供應無人機和彈藥，以用於烏克蘭戰事，雙方正就供武器價錢和規模磋商。知情人士稱，俄羅斯自侵烏以來一再要求中國提供無人機和彈藥，中國領導階層過去數月一直積極討論是否提供致命武器，但美國情報官員過去數周蒐集的情報顯示，中國現傾向供俄武器。《華盛頓郵報》同日亦引述美國官員稱，中國正考慮軍援俄羅斯，包括俄軍面臨短缺的122毫米和152毫米口徑炮彈。對於中國有意售俄武器的報道，汪文斌前日稱中國在軍品出口上一向採取「謹慎和負責任」的做法，不會向衝突地區和交戰方提供任何武器。

拜登前日接受美國廣播公司（ABC）訪問時則表示，他不預期中國會向俄供應武器，目前亦未見有相關舉動，他說去年夏天與習近平一次談話中，已表明供俄武器的後果。他當時向習近平說：「600間美國企業全面撤出俄羅斯，從麥當勞到埃克森美孚石油公司。如果你做出同樣的暴行，或支持正在發生的暴行，你可能會面對同樣的後果。」拜登警告若中國「越界」供俄武器，美國「會回應」，「我們將對任何做這事的人實施嚴厲制裁」。他又說中國的「和平方案」僅對俄有利，認為北京不能成功斡旋。

G20財長會烏戰缺共識

另一方面，在印度舉行的二十國集團（G20）財長會議昨日結束。G20官員稱，東道主印度拒絕在會上提出俄軍侵烏問題，但西方則堅持譴責。由於未能取得共識，會議沒有聯合公報，印度只發表「主席總結」（chair's summary），簡單總結兩日會議內容，提到大部分代表譴責俄羅斯侵烏，但在局勢評估和制裁上「有不同意見」。文件註腳提到，「主席總結」中有關俄軍侵烏的兩個段落，除了中國和俄羅斯外獲所有代表支持。

（綜合報道）

（烏戰1年）