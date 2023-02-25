習訪俄否惹議 烏學者：基輔按華立場調整外交

俄指習春季成行 京未回應

俄媒上月底引述俄羅斯外交部指克宮已邀請習近平今年春季訪俄，料成兩國關係的頭等大事。北京迄今不置可否，但中共中央外事辦主任王毅在烏戰周年前兩日出訪莫斯科，並獲俄國總統普京接見，進一步加深外界揣測。《華爾街日報》周二指最終時機可能是4月或5月。

澳洲新南威爾士大學政治與國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）向本報表示，習倘若成行，從俄方角度看，將意味向世界其他地方發出強烈信號：即俄羅斯未必完全孤立，亦非獨自對抗西方，即使有烏戰「它仍有強大的朋友」。

他指另一意涵會是部分西方觀察家認為烏戰反映中俄結盟的限制，但習訪俄代表中國願為支持俄羅斯走到多遠仍待猜測，而且突顯西方、尤其是美國對於同盟體系以外的大國缺乏影響力和手段有限，「全部那些（因素）都會加強俄羅斯的全球地位」。

學者：俄盼習訪振己地位

基輔智庫新地緣政治研究網絡亞洲部主管溥猷立（Yurii Poita）則向本報表示，烏克蘭與其他國家將基於習訪俄的結果作出評估，倘若中方開始向俄羅斯供應軍事科技援助，「後果會非常嚴重，這摧毁中國跟歐盟和烏克蘭的關係，損害中方在歐洲以至全球的經濟利益」。但他認為，中方不會這樣做，因為這會為中方製造「不可預測的風險」。

溥猷立此前向台媒指有關烏克蘭調整對華政策的討論，已逐步從烏克蘭智庫和傳媒評論延伸至外交部，他向本報稱，基輔會根據中方對俄烏戰爭立場等許多因素去建立其新的對華外交政策，文件肯定是其中之一。

指中方文件有「親俄」元素

溥猷立又認為，文件確認中國外交政策上的雙重標準，例如未有稱呼俄羅斯為侵略者、烏克蘭為自衛。他指中方提出的12點有一半未有提及侵略者，俄方也不會履行，以第一點的「尊重各國主權」為例，俄軍按此應離開烏克蘭。

科羅廖夫同意至少有其中兩點或貌似「親俄」，例如第二點關於「安全不可分割」和第十點呼籲停止對俄制裁。但他強調這些論點並非新事物，中國已持相關立場一段時間，「北京此際重申這些立場，反映它有自己一套的世界觀，不會在烏克蘭危機上與西方同調」。

明報記者 周宏量、洪明超

（烏戰1年）