華發表解決烏戰危機文件 烏稱期望合作

列12點 華：冀擔建設性角色

這份文件合共有12點（見表），首先提出「尊重各國主權」，又表示支持停火止戰和啟動和談，呼籲為重啟談判創造條件和提供平台，強調「中方願繼續為此發揮建設性作用」。文件第二點提出「摒棄冷戰思維」，強調「反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，防止形成陣營對抗」，第十點則強調單邊制裁、極限施壓「不僅解決不了問題，而且會製造出新的問題」。中國外交部昨下午在例行記者會再次重申，中國期望在解決俄烏問題上扮演建設性角色。

未譴責侵烏 歐：非和平方案

澤連斯基昨日回應指，中國開始討論烏克蘭不是壞事，而中方文件的部分想法對他來說可以理解，但也有些是他不同意的。他認為，文件不是「和平方案」，而是中方闡述其想法，但指如果有部分列點「對我們來說可以做到，為什麼不跟它（中方）合作？」他表示，以他看來，文件有尊重烏國領土主權和安全事務。他說，在這問題上「需要跟中國合作」，「我們的任務是團結所有人去孤立其中一方（俄羅斯）」。

俄讚華 指要承認「新領土現實」

總統辦公室主任顧問波多利亞克較早時在twitter不點名中方文件下表示，任何「和平方案」如只涉及停火，即導致新的劃界線及對烏克蘭領土的持續佔領，則「不是關於和平，卻是關於凍結戰爭、烏克蘭戰敗和俄方未來階段的種族滅絕」，他強調烏克蘭的立場早為人所知，即俄羅斯退回1991年時的邊界。

知俄烏不理 華學者：京為表中立

俄羅斯外交部發言人則說，「對中國朋友為以和平手段化解烏克蘭衝突作出貢獻的真誠意願」表示讚賞，但指這亦代表承認烏克蘭的「新領土現實」。

西方主流輿論對中方文件質疑聲音頗多。歐盟委員會主席馮德萊恩直指「這不是和平方案」，她表示歐方當然會審視中方提出的原則，但會以「中方已選邊站的背景」下審視。她解釋，像在俄軍侵烏前，中方跟俄方簽署「無止境」友誼的聯合聲明，便是選邊站的例子。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）指中方的建議「有趣」，但只是立場文件，並非導向和平的全面計劃。北約秘書長斯托爾滕貝格則指摘中方「沒有太多可信度」，理由是北京「未曾試過譴責對烏克蘭的非法入侵」。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社表示，北京必定明白參戰雙方都不會在實質上理會中方倡議，也不會讓中國在任何可能的未來談判中起關鍵調停作用，但猜測中國政府覺得必須在此關頭重申「它自持的、對這戰爭的中立」。

（CNN/金融時報/中央社/新華社）

（烏戰1年）