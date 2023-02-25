烏：年內勝戰 俄：或打至波蘭邊境 烏戰周年戰火續燃 波蘭瑞典再增軍援美頒新制裁

烏總統：我們活了下來 沒被擊敗

在名為「不敗之年」（The Year of Invincibility）的近15分鐘預錄演說中，澤連斯基憶述在戰爭首日向民眾發表的短短67秒講話、民眾當時的反應，部分人顯得震驚，有人選擇保家衛國。他說：「這一切就從2022年2月24日開始，這是我們一生中最漫長的一天，我們近代歷史上最艱難的一天。我們早早醒來，從此再也無法安睡。」他一方面感謝軍方及外交人員努力，亦感謝伙伴及盟友的支持，稱他們活了下來，沒被擊敗，今年將會不惜一切爭取勝利。

俄警告烏軍 勿襲摩爾多瓦俄軍

澤連斯基昨日亦到索菲亞廣場出席儀式時再發表演說，稱他與所有人都為那些為國家而戰的人感到驕傲。路透社指他向士兵及陣亡士兵家屬勳獎章時強忍淚水，到奏國歌時哭了起來，在場人士都低頭默哀1分鐘。

對於有報道引述美軍參謀長聯席會議主席米利指烏克蘭無法將俄軍逐出全部佔領區，澤連斯基昨日表示，如果對方真的這樣想，他應該加速對烏克蘭的武器付運。他強調自己的主要工作，是呼籲盟友提供更多軍備，包括長程武器、坦克和戰機。

俄羅斯亦對最終取勝表現樂觀。梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram聲言俄羅斯終會取得勝利，又表示俄羅斯確保與烏克蘭持久和平的唯一方法，是將敵對國家的邊界推得愈遠愈好，「即使這意味着推到去波蘭的邊界」。俄外交部又指烏軍在摩爾多瓦邊境「大規模集結」，警告如果身處在摩爾多瓦的俄兵遇襲，俄軍將會回應。

歐盟：俄未實現任何戰略目標

西方領袖續表態支持烏克蘭。北約秘書長斯托爾滕貝格稱烏國人民勇敢為自由而戰，即使經歷絕望和毀滅的黑暗一年，但其決心和勇氣無疑會佔上風。歐盟委員會主席馮德萊恩稱普京發動戰爭一年以來，未實現到任何一個戰略目標，他沒把烏國從地圖上抹去，反而要面對一個更強壯的國家。除表態外，外國持續有具體行為支持烏克蘭。波蘭傳媒昨日指波蘭已交付首批德國王牌「豹2」型坦克給烏克蘭，未來數日會再付運更多；瑞典昨日亦宣布會提供約10架「豹2」型坦克及防空系統予烏克蘭。美國昨日則宣布新一輪對俄制裁，針對其銀行及國防工業的逾200個個人及實體。二十國集團（G20）財長及央行行長會議在周五一連兩日於印度舉行，有報道指印度尋求周六發表的會議最終聲明上避免使用「戰爭」一詞，德國和法國昨日堅持聯合聲明必須提及烏克蘭「戰爭」。

聯國決議促俄撤軍 中伊印棄權

另外，聯合國大會周四舉行烏克蘭問題緊急特別會議，並以141票贊成、7票反對、32票棄權，大比數通過烏克蘭在內57國共同提交的議案，重申支持烏克蘭主權與領土完整，駁斥俄羅斯宣稱擁有其佔領的烏國領土，亦要求俄國立即無條件從國際承認的烏克蘭邊界內領土撤走軍隊，並呼籲停止敵對行動。投反對票的有俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮等7國，包括中國、伊朗和印度等32國棄權。

（路透社/法新社/中央社）

（烏戰1年）