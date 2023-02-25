朝稱試射巡航導彈 美韓質疑 韓聯社：軍方未能探測 不排除假消息

朝中社：飛近3小時中目標 軍方「滿意」

朝中社表示，朝鮮人民軍東部地區戰略巡航導彈部隊旗下火力區分隊，周四凌晨在咸鏡北道向東部海域發射4枚「箭矢-2」型戰略巡航導彈，導彈在2000公里長橢圓八字形飛行軌道上，飛行約1萬秒（167分鐘）後擊中目標，報道指今次訓練再次確認了武器系統的可靠性，並檢驗和判定作為朝鮮核遏制力的其中一個重要組成部分的戰略巡航導彈部隊的迅速對應能力，勞動黨中央軍事委員會對試射結果「十分滿意」。

然而，韓聯社指韓美兩軍偵察裝備當時未有探測到有關試射。韓國聯合參謀本部稱，韓美偵察裝備在朝鮮宣稱試射導彈的時間點亦密切關注相應地區動向，韓軍正就朝中社報道的真確性等各種可能展開分析，軍方認為不排除朝鮮發布假資訊的可能性。軍方不排除朝鮮或放假消息，如去年11月2日朝媒稱人民軍總參謀部從咸鏡北道地區向韓國蔚山近海80公里處水域發射2枚戰略巡航導彈，反制韓美「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合軍演，及後韓軍稱朝鮮發放假消息。

韓聯社：為抗議美韓聯合軍演

韓聯社亦指有分析認為，朝鮮試射導彈是為抗議韓美兩國周三（22日）在華盛頓舉行的第八次延伸威懾手段運用演習（DSC TTX）。在有關沙盤推演上，韓美模擬朝鮮發起核挑釁等情况，討論維護朝鮮半島和平穩定的威懾力及應對朝核挑釁方案。美方強調，絕不容忍任何針對美國及其盟友發起的核挑釁，這將導致朝鮮政權終結；雙方亦確認韓美同盟應對朝鮮核導彈威脅已準備就緒，韓方加強尖端常規武器能力為發揮威懾力作重要貢獻。雙方亦討論靈活運用韓方力量遏制朝鮮核導威脅的最佳方案。

（韓聯社/朝中社/路透社）