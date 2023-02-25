烏戰1年：生活如常對烏無感 俄帝國反思長路難

如果你在過去一年身處俄羅斯本土大城市，你幾乎不會感受到烏克蘭人經歷的戰火摧殘——除非你被俄軍動員，又或主動加入親普京僱傭兵瓦格納集團，再給送上烏克蘭的戰場。

然而，在接受本報訪問的俄羅斯觀察家眼中，在生活如常背後，俄羅斯社會其實暗藏隨時釋放的巨大壓力，但在避談政治的犬儒文化下，要形成改變並非易事。對於俄羅斯被質疑對烏克蘭抱持帝國主義心態，他們反應不一，雖然期望俄羅斯能反思自身歷史和文化，但是這條長路並不易走。

【烏戰一年系列．五之四】

明報記者 周宏量

表面歲月靜好 社會暗流湧動

無論是現已流亡國外的社會學者尤丁（Greg Yudin），還是留守俄羅斯境內的民調專家萊溫松（Alexey Levinson）和公民社會組織高層安德烈夫（Pavel Andreev），皆向本報表示這場戰爭對俄羅斯社會的衝擊甚為有限——至少表面如此。

獨立民調機構列瓦達中心社會文化研究部主管萊溫松表示，觀乎莫斯科和聖彼得堡居民的日常對話，表面上看不出經歷重大變化，他們生活大致如常。

惟從民調指標數據，萊溫松讀出民眾歲月靜好底下的異常。他解釋，政府或國家體制的民意本應有升有跌，但相關支持度自3月（按：即侵烏後首次民調）急升過後，連月以來維持在幾乎相同的水平（圖）。他指這是大眾意識的某種「麻醉」或「麻痺」效果，即人們以至社會明白情况不正常和嚴重，故「幼稚地」告訴自己「不要動、不要改變你們的感受」。

萊溫松認為，這現象反映表面如常背後，俄羅斯社會「在更深入的層面正處於巨大壓力」，可以預期這份壓力未來會有某種釋放，但暫難判斷會是什麼因素所觸發。

俄「原子化」社會 塑造政治冷感

研究俄羅斯公眾輿論的尤丁認為，去年9月的局部動員令有造成一定變化，因為它是「對日常生活的重大擾亂」，但鑑於俄羅斯社會的「去政治化」（depoliticized）程度，改變不會一蹴而就。

尤丁認為，俄羅斯社會大致可按對侵烏看法分成三類人，局部動員令對其影響各異：首先是估計佔全國人口約兩成的戰爭支持者，他們戰前已力撐動員令，現時發展只是水到渠成；其次是估計人數略多於支持戰爭者的反對侵烏者，動員令迫使他們隱匿或離國以逃避入伍；餘下的過半人口最為「去政治化」，極力避開涉及政治的一切，包括這場戰爭，動員令擾亂其日常生活，但衝擊的確切影響仍不清楚。

談到上述「去政治化」，尤丁指俄羅斯人主流想法是「政治歸政客處理」，常將政治領域發生之事視為理所當然。他將之歸咎於蘇聯時期形成的「原子化社會」（atomized society，指社會由疏離自利的個體組成）。

他解釋，在原子化社會下，人們慣於生活上不用發展「制度化的聯繫」，間接造成跟國家與政治的種種疏離，只是蘇聯時期尚有互相扶持的文化，容許民眾合作，以跟國家「互騙」的方式抵抗。但在蘇聯解體初期（即1990年代初），信奉「社會達爾文主義」的新自由主義者接掌俄羅斯，令這種互助文化也被遽然打破，催生出俄羅斯人對公共生活的犬儒態度。

尤丁指普京掌權後對這份犬儒態度推波助瀾，導致任何人如果對政治有興趣、相信政府可改變生活，又或相信國家或社會可以改善，都會被視為「徹頭徹尾的白癡」。尤丁形容這套觀念促使俄羅斯人各家自掃門前雪，「這倒過來造成廣泛而深入的『去政治化』局面」。他總結道：「犬儒的世界觀……被轉化成對暴力的接受……並創造出社會的激進部分。那股憤恨驅使（激進者）支持這場戰爭。」

誣烏「納粹」誤民 減撐戰道德債

列瓦達中心的戰時民調包括詢問受訪者是否覺得「自己對烏克蘭境內的破壞和平民被殺要負上道德責任」，結果僅約10%受訪者答「有」，24%答「某程度上有」。中心主任古德科夫（Lev Gudkov）接受德國《明鏡周刊》訪問時批評，只有平均一成人口對烏戰有罪疚感和展示同理心，反映俄羅斯社會是「無道德感」（amoral），儘管不想要戰爭，但表現順從、被動，不想跟國家公開衝突。

萊溫松則認為，道德機制並非社會自我調節的主要機制，對正邁向半極權的俄羅斯社會而言，這點尤為明顯。他指人們對別人的愛惡，出於無關道德的其他理由，而俄羅斯人對烏克蘭人的冷感，其實反映俄方對內的文宣戰非常成功。

普京宣稱特別軍事行動目標之一是將烏克蘭「去納粹化」。萊溫松認為，這令俄國公眾認為俄軍不是跟烏克蘭人作戰，而是跟「不是人類、只是政治野獸」的納粹和法西斯分子作戰，並自信支持戰爭「不會影響到其人性態度」。

打壓變本加厲 社會反對乏力

俄羅斯政府忌諱外界侵烏定義，在國內禁以「戰爭」稱呼，只准用官方的「特別軍事行動」，連2021年諾貝爾和平獎得主穆拉托夫出任總編輯的獨立報章《新報》（Novaya Gazeta），也為避免戰時新聞審查和報復，暫停在俄運作。可想而之克宮是如何打壓俄國社會的反戰聲音——原先在莫斯科一所大學任教的尤丁便是一例，他在早期反戰示威期間曾被打至失去知覺，後來出逃並輾轉成為美國普林斯頓大學的訪問學人。

普京向國內公民社會開刀早非新鮮事，去年跟烏克蘭和白俄羅斯得主共享諾貝爾和平獎的人權組織「紀念」（Memorial），在戰前兩個月已被按「外國代理人法」封禁其主要法律實體。「紀念」國際理事會成員兼科米地區支部主管安德烈夫認為，這場戰爭不能說完全改變俄羅斯社會，「而是令過去廿年發展的趨勢加劇和惡化」，即執政當局跟「目標和價值觀為尋求控制政府、令其可被問責和改變的社會一部分」之間愈走愈遠，並通過打壓獨立媒體、控制政治進程、禁止反對派參與選舉、任意執法和選擇性鎮壓等展示出專制傾向。

自侵烏以降，「Z」符號便成為俄羅斯政府的非正式戰爭標誌。惟安德烈夫坦言，自己經常游走於不同俄國城市，但不太看到平民大舉使用「Z」符號，故認為那只是因應開戰初期公眾的憤怒，當局作出的反應，「我看到的是被動的社會，缺乏力量和（或）信心去在政府眼中重要的議題作出集體反對」。

普京訴諸歷史 帝國主義捱轟

在莫斯科對烏克蘭問題的官方論述，訴諸歷史的痕迹處處可見。普京前年7月發表《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》文章，便否定烏克蘭國族歷史觀，聲言現代烏克蘭「完全是蘇聯時代的產物」，其重要部分是在「歷史意義上的俄羅斯」之土地上塑造。對烏克蘭知識界以至許多西方觀察家來說，此等論述是不折不扣的帝國主義。

萊溫松同意這種心態屬於帝國主義，俄羅斯認為自己對烏克蘭等近鄰國家有某種「兄之於弟」的一些「特定權利」，變相無視烏克蘭和其他中東歐國家的主體性。

他提醒，俄羅斯的優越心態還有許多其他重要解釋，包括「偽史學」（指以陰謀論否定或歪曲歷史）論述，即認定「俄羅斯與西方、尤其是美國處於永恆的競爭」，烏克蘭只是這場角力下的「西方工具」。

「我覺得以歷史來合理化今日的政治決定是錯誤和操弄。」安德烈夫不太同意循帝國主義方向解讀，認為外界應更關注普京及其貼身圈子的性格——這些人的年齡和個人背景幾近相同，大多出身於克格勃（KGB，蘇聯情報機關），視蘇聯解體為「事業上的失敗」，侵烏只是為此回應西方，並修正普京口中的「最大地緣政治災難」，只是他們沒想到侵烏是如此艱難、持久和代價高昂。

反思歷史文化 需先侵烏戰敗？

在諾獎演說上，「紀念」國際理事會主席拉欽斯基（Jan Rachinsky）慨嘆，俄羅斯社會缺乏打破「國家暴力」傳統的力量，他說：「在70年（國祚）之間，蘇聯政府摧毁了民眾之間的任何團結，令社會原子化，杜絕任何公民團結的表達，進而將社會變成溫馴和失語的集體。俄國公民社會如今的悲慘狀態，正是其未解決的過去之直接後果。」

那麼，俄羅斯社會有無可能重建民眾團結，以至全面反思其歷史和文化呢？

「我們許多人都希望可以如此，但大概沒有人會有天書。」安德烈夫坦言不知如何做到，但認為「紀念」延續支援現今政治犯和重新思考極權過去的工作，會是「策略上正確」的做法。

尤丁相信，侵烏戰敗已成定局，俄羅斯人最終會被迫作出反思，未來挑戰將會是「重新創造」（reinvent）這個國家，即「回望我們的過去……摒棄瘋狂和跟真實歷史完全無關的歷史觀……搜尋有益的元素，搜尋公民之間和俄羅斯各部分之間的不同模式，以至組織政治生活的不同模式」。

他承認俄羅斯有帝國主義的遺產，但那只是其中之一，並被普京挑出來誇大。他認為聯邦主義的政制設計曾在俄羅斯帝國崩潰以至蘇聯解體時拯救過國家，俄羅斯未來可尋求恢復實行聯邦制度的共和國體制，「但要有真正的聯邦協議……即使現時官方國名是俄羅斯聯邦，但它實際上是個中央集權的國家」。

萊溫松看法則較悲觀。他認為可以構想戰敗會對俄國社會產生正面影響，但烏戰或會演變到類似（蘇聯入侵）阿富汗戰爭和車臣戰爭的長期戰，而更大可能發生的情况則是俄羅斯以某種方式自詡勝利後收手。他指出，外界想法不重要，關鍵是俄羅斯人自己認為贏了，像吞併克里米亞便對俄羅斯社會影響深遠——即使不一定正面，「我們應要考慮這個歷史發展方向的後果」。