烏戰1年：戰火洗禮與俄兩斷 烏國族建立揭新章

在烏克蘭獨立後數年的1995年，美國歷史學家馮‧哈根以這提問為題，在《斯拉夫評論》期刊發表文章，掀起關於烏克蘭史學研究方向的學術界爭論。

這道問題的背後，反映烏克蘭人歷史上長期受周邊列強宰制，直至蘇聯解體才得以真正擁有自己的國家，大大增加「烏克蘭國族」（Ukrainian nation）在定義和溯源上的難度。然而，在接受本報訪問的烏克蘭文化領袖看來，正是俄羅斯接連施壓，迫使烏克蘭人反思身分認同，並加快「脫俄入歐」的國族建立進程——過去一年俄軍侵烏，構成衝擊之大更是前所未見。

【烏戰一年系列．五之三】

明報記者 周宏量

1991獨立公投 自認國族起點

在烏克蘭當代其一最重要的史學大師格里察克（Yaroslav Hrytsak）和執掌烏克蘭筆會（PEN Ukraine）的文化人葉爾莫連科（Volodymyr Yermolenko）看來，「烏克蘭國族」早已存在，與其說這場抗俄入侵之戰令烏克蘭人蛻變成為國族，倒不如說戰爭加快了烏克蘭人在國族身分認同的轉型和發展步伐。

「國族是政治現象，透過特定人民居住在單獨國家的政治意願來證明。」在烏克蘭天主教大學歷史系任教的格里察克向本報分析，烏克蘭人確認自身是國族的時間點，是蘇聯解體在即的1991年12月1日的獨立公投，該公投以92.26%贊成票獲通過。

格里察克指出，從獨立後的多次民調結果看，無論公投反覆舉行多少次，結果都會是一樣。他指烏克蘭人對獨立的支持度，在蘇聯解體初年的經濟危機時一度跌至新低的55%，「儘管如此，每逢感受到俄羅斯的威脅，（獨立）支持度就會上升」，1990年代兩次車臣戰爭（75%）、2003年圖茲拉島主權衝突（80%）、2008年南奧塞梯戰爭（85%）以至2014年克里米亞被吞併（90%）等便是例子。

身兼英語網媒UkraineWorld總編輯的葉爾莫連科則向本報表示，俄軍入侵可說是烏克蘭全新國族發展的「催化劑」。他指烏克蘭國族本身已在緩慢轉型，邁向「更現代、更自由派、更聚焦於烏克蘭」的社會，那也是「離開俄羅斯」的緩慢進程，「如果你將1990年代初期、千禧年代初以至是（2014年）廣場（革命）後的烏克蘭作比較，（你會發現）它們是非常不同的國家」。

「普京也感受得到，當然他明白這點，所以嘗試阻止。」葉爾莫連科指出，普京已試過不同手段，通通失敗後終訴諸戰爭。

戰爭擴難再避 逼自省選歸邊

對比上述令烏克蘭人更支持獨立的事件，一年前開始的俄軍侵烏帶來更大衝擊。

在烏克蘭人權紀錄片電影節DocuDays UA出任策展人的科瓦倫科（Yuliia Kovalenko）向本報表示，過去一年的戰爭為該國社會帶來的最重大改變，在於展示獨立逾30年來未見的團結，「許多人不止改變對俄烏關係的想法，更開始將烏克蘭人視為自己的身分認同」。

科瓦倫科以她的故鄉敖德薩（Odesa）為例解釋：「那在2022年之前是個以俄語為主的城市，但我看到許多人，主要是年輕人，現嘗試在日常生活和私人對話上說烏克蘭語。這是非常明顯的轉變，這是最有力的改變。你能怎樣令人改變其日常生活？沒有法律和法令可做到，這是人們從心而發所做的事。」

她坦言不肯定能否說戰爭為烏克蘭人帶來新的國族身分認同，但確可感受到跟之前不同的東西，例如戰爭以往只是烏東某地的事，但如今觸及全國各地每一個人，「你再無法置身事外，你需要選擇你是誰和站在哪一方，這攸關你是否烏克蘭人，是否了解自己是誰，你的文化、國家和歷史是什麼」。

俄語裔當撐俄 普京侵烏「犯錯」

對許多烏克蘭人來說，所謂「俄烏戰爭」早在2014年廣場革命後，俄方吞併克里米亞和扶植烏東親俄武裝割據便開始。到前總統波羅申科掌權後，積極展開以宗教「獨立」為標誌的「去俄化」運動：在東正教普世牧首支持下，烏克蘭3個東正教會合併，並在2019年正式脫離莫斯科牧首區的管轄。

科瓦倫科提到的語言問題是另一爭拗點。波羅申科卸任前夕簽署一項保護烏克蘭語作為國語地位的法律，並在以俄語為母語的澤連斯基接任後不久正式生效。該項法律在國內外都惹來涉嫌打壓俄語等少數族群語言的質疑。對普京來說，類似限制俄語之舉，正為他出兵烏克蘭增添「理由」。

惟格里察克直言，這正是普京犯錯之處，「他以為許多烏克蘭人說俄語，那些人就一定是俄羅斯人，並會歡迎俄國入侵。胡說八道！現代烏克蘭的身分認同，是基於自由的政治選擇，而非族裔源頭」。他以澤連斯基及其親信圈子為例，6人之中有3人是猶太裔（包括以俄語為母語的澤連斯基本人）、一人是格魯吉亞裔，只有兩人是烏克蘭裔。

「誠然，烏克蘭人在俄語地位或歷史記憶等許多議題上內訌，但每逢來到最基本的議題——作為單獨國族國家的存在，就會展示團結。」

恐烏遠離出招 俄反「加速」殊途

阻止北約擴張，是俄軍侵烏的其一理由，但瑞典和芬蘭隨後尋求加入北約，跟莫斯科原先目標背道而馳。在葉爾莫連科眼中，這正好反映俄羅斯捕風捉影而心生恐懼時，那份恐懼往往純屬臆測，「但到他們嘗試與這些恐懼作戰時，它們開始成真了」。他諷刺道：「如果俄羅斯一動不動……北約永遠不會擴張到芬蘭。」

「烏克蘭國族身分認同也是一樣。」葉爾莫連科坦言，俄羅斯經常指摘美國人和波蘭人等「發明」烏克蘭國族，但實際上是他們自己「加速」這概念的成形。他指在俄羅斯建構烏方「恐俄」及「反俄民族主義」想像之際，烏克蘭反倒處於對俄有「過多同情心、過度親密」的時期，直至俄方侵略才觸發烏克蘭湧現反俄情緒，「俄羅斯的作用力令烏克蘭社會產生的反作用力，實際上加速了（烏克蘭）國族建立（的進程）」。

格里察克則引用波蘭前異見人士說法，指烏克蘭的歐洲性並非西部利沃夫和首都基輔來定義，而是主要由俄語人口佔大多數的東部哈爾科夫和南部敖德薩所決定，「隨着戰爭開始，後兩個城市無疑已視自己的未來在歐盟和北約」。

「烏克蘭正離開普京所指的『俄羅斯世界』——即（聲稱是）反對西方的東正教文明。」格里察克坦言，烏克蘭人今自視其本質上是歐洲國族之一，有如立陶宛、波蘭、捷克和斯洛伐克的鄰居。

抗俄淬煉自信 逆轉負面歷史

在烏克蘭人看來，「烏克蘭國族」有何公認的特徵？格里察克總結三大要點：一是作為「獨立國家」，包括視烏克蘭語為「唯一國語」的共識；二是地緣政治取向，即絕大多數人想國家加入歐盟和北約；三是自由和尊嚴的價值觀，「就像我們烏克蘭人常說的：自由是我們的宗教」。

葉爾莫連科進一步指出，俄軍侵烏再為烏克蘭國族帶來了「自信」的新元素，蓋因烏克蘭歷史向來不太正面，充斥戰敗、失敗和受苦，往往只是客體（object），而非行動者（actor）。

「如今一切都倒轉了。烏克蘭人……向全世界證明他們是歷史的行動者，他們是歷史的主體（subject）、能動者（agent），可以取得勝利。」他借用哲學概念，主張戰火洗禮後的烏克蘭不再是被動的存在，而是有力主動行事的集體。

惟他強調烏克蘭人的「勝利意志」不是新元素，而是在潛藏社會已久，因為「烏克蘭」這概念恰好是由哥薩克（Cossacks）軍事階層所形成。他解釋道：「如果你去不同（烏克蘭）城鎮看，會發現這片土地是按軍事單位劃分，例如sotnya（百人隊）或更大型的polki（團區）。因此這種英勇軍人的元素自17世紀起已有潛藏，到18、19世紀一度被拆毁，20世紀初復蘇，此後再被拆毁，又再復蘇。」

戰後求烏和解 俄須自我改變

經歷俄軍侵烏的衝擊，俄羅斯有否可能修補跟烏克蘭關係？在三名受訪的烏克蘭人看來，最關鍵一步還是俄羅斯先改變自己。

「除非俄羅斯自行作出大改變，否則你應明白到俄羅斯對烏態度，跟烏克蘭對俄態度有巨大的差異。」葉爾莫連科形容，俄羅斯人的願望是烏克蘭不再存在，但烏克蘭人沒有想俄羅斯消失，「他們不在乎」，只盼俄方不再攻擊自己。

在他看來，如要展開可能長達數十年的對烏修補關係工作，俄羅斯人須至少先承認犯下罪惡，不止撤兵道歉，還要承擔政、經責任，「當然這需要俄羅斯政權更迭」。

科瓦倫科認為，戰後俄烏肯定會某程度上重建關係，畢竟兩國有共同邊界，也有需要穩定東歐局勢，但她坦言此刻，看着俄羅斯人的暴行和烏克蘭人受苦被殺，自己「寧願不參與重建兩國關係的過程」。

她感嘆道：「但願我永遠不會跟俄羅斯人有任何聯繫或關係。但願我的孩子甚至永遠不懂俄語，永遠不認識俄羅斯文化」。

格里察克則較樂觀，他指烏克蘭本身已變成「戰局改變者」，甚至為俄羅斯長遠轉型成為「正常歐洲國家」創造了機會，但指專制政權和軍事侵略的傾向自過去深深植根俄羅斯人的文化，「沒有外部壓力，他們無法克服，烏克蘭人的勝利可成為這種壓力的決定性因素」。

他坦言，在俄軍入侵後，烏克蘭在國族身分認同的進程已「跨過無法回頭的一步」，即使本身很可能毋須戰爭也做得到，「但戰爭是巨大的時間加速器」。但他提醒，不欲讓人誤解他是在稱讚戰爭具正面影響，相反「這是對任何社會可以發生的最大災難」，烏克蘭人為此付上極艱巨的代價，只是面對被強加諸己的戰爭，「我們需盡全力轉危為機」。