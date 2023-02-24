歐洲旱冬 法32天無降雨擬制水

法國西南部湖泊格魯塞特（Lac des Graoussettes）因水位下降，湖邊已有植物在生長；南部87個城市已因為旱冬而限制民眾灌溉，環境部長貝許（Christophe Bechu）表示周五及下周一將開會研究延長灌溉限制規定。法國氣象局稱未來3個月的降雨，對地下水及河流水位在踏入夏季前回復正常水平非常重要。

意湖泊徒步可過 英限購蔬果

意大利加爾達湖（Lake Garda）亦因為當地周邊山區積雪不足、氣溫和暖及有6周沒降雨，水位降至30年來冬季最低水平， 水位較過去20年平均低60至70厘米。湖中聖比亞焦島（ San Biagio island ）過往只能乘船登島，如今水位低得露出一條沙石小道讓民眾徒步前往。

英國的番茄及其他蔬果的供應受到非洲和歐洲的惡劣天氣及運輸問題而短缺，英國零售商協會的食物及可持續發展部主管奧佩（Andrew Opie）預計短缺會持續數周。《獨立報》昨日指英國超市Asda及Tesco等其後限制顧客購買新鮮蔬果數量。

（路透社/法新社/獨立報）