以軍西岸搜捕釀18年最大衝突 11死逾100傷 加沙地區射火箭還擊

以軍表示，周三行動針對3名涉及過去襲擊事件的武裝分子，其中兩人是納布盧斯武裝組織「獅穴」（Lions’ Den）成員，另一人屬「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ，簡稱傑哈德），以方指他們計劃在不久將來再施襲。以軍稱將3人包圍在一幢大樓，其間雙方駁火，以軍向大樓發射火箭，同時有人向士兵擲石、爆炸品和汽油彈，最終3名疑犯被殺。事件中以軍未有傷亡。

目擊者、民兵組織及醫療官員表示，以軍行動亦導致另外8人死亡，其餘死者包括4名槍手及4名巴人平民，另有逾100巴人受傷。巴勒斯坦衛生部稱，衝突中死者年齡介乎16至72歲，其中一名66歲男子因吸入催淚氣體不治。巴人政府譴責以軍行動是國家恐怖主義行為，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯稱其「耐性正在減退」。

內塔尼亞胡最右政府恐激化衝突

以軍周三的行動規模，是內塔尼亞胡最右翼政府去年12月底宣誓上台以來最大，亦是自2005年以來約旦河西岸地區最血腥事件。巴人衛生部稱，今年為止有57名巴人被殺，巴人施襲者則造成10名以色列人喪生。隨着局勢惡化，包括美國中央情報局長伯恩斯在內的外國外交及保安官員警告，可能會發生另一場類似於1980年代及2000年代的巴人起義。

（金融時報/路透社/法新社）