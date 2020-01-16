以軍西岸搜捕釀18年最大衝突 11死逾100傷 加沙地區射火箭還擊

【明報專訊】巴勒斯坦當局表示，以軍周三（22日）在以色列佔領的西岸城鎮納布盧斯展開「反恐行動」，造成最少11名巴人死亡，另有逾100人受傷。在周四破曉前，有6枚火箭從加沙地區飛向以色列，以軍稱攔截了其中5枚。周三的衝突為2005年以來約旦河西岸最血腥事件，亦是以色列總理內塔尼亞胡領導的最右翼政府上台兩個月以來最大型的以軍行動，外界憂慮再有「巴人起義」，以巴前景將趨更暴力和脆弱。
以軍表示，周三行動針對3名涉及過去襲擊事件的武裝分子，其中兩人是納布盧斯武裝組織「獅穴」（Lions’ Den）成員，另一人屬「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ，簡稱傑哈德），以方指他們計劃在不久將來再施襲。以軍稱將3人包圍在一幢大樓，其間雙方駁火，以軍向大樓發射火箭，同時有人向士兵擲石、爆炸品和汽油彈，最終3名疑犯被殺。事件中以軍未有傷亡。
目擊者、民兵組織及醫療官員表示，以軍行動亦導致另外8人死亡，其餘死者包括4名槍手及4名巴人平民，另有逾100巴人受傷。巴勒斯坦衛生部稱，衝突中死者年齡介乎16至72歲，其中一名66歲男子因吸入催淚氣體不治。巴人政府譴責以軍行動是國家恐怖主義行為，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯稱其「耐性正在減退」。
內塔尼亞胡最右政府恐激化衝突
以軍周三的行動規模，是內塔尼亞胡最右翼政府去年12月底宣誓上台以來最大，亦是自2005年以來約旦河西岸地區最血腥事件。巴人衛生部稱，今年為止有57名巴人被殺，巴人施襲者則造成10名以色列人喪生。隨着局勢惡化，包括美國中央情報局長伯恩斯在內的外國外交及保安官員警告，可能會發生另一場類似於1980年代及2000年代的巴人起義。