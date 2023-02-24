啓示二：不對稱作戰擋急攻

武器「以廉攻貴」 無人機發威

烏克蘭在戰爭之前及初期從西方國家取得便攜式反坦克和防空武器，除了上述的標槍，還有英國製NLAW反坦克導彈，以及美製「刺針」和英製「星光」防空導彈，有效限制俄軍機械化部隊推進。美國網媒《小規模戰爭雜誌》去年5月文章統計，烏軍使用這些低成本輕量武器的命中率逾93%，往往能對目標（例如是成本高得多的坦克）造成巨大破壞。美媒去年3月報道，烏軍發射300枚「標槍」導彈，破壞了俄軍280輛坦克。

另一邊廂，具偵察和攻擊用途的土耳其製「旗手TB-2」無人機，則繼2020年阿塞拜疆就納卡地區爭議進攻亞美尼亞後再次發威，除了偵察作用，還在海陸空都有擊毁俄軍武器的眾多紀錄。尤其是在俄軍其一最大挫折的黑海艦隊旗艦「莫斯科」號被擊沉一事上，該款無人機據報很可能發揮了「迷惑」該艦空防系統的作用。有美國軍事學者在《福布斯》專欄形容，烏戰頭4個月的「最有價值參賽者」（MVP）獎項可歸於「旗手TB-2」。

研究軍事科技的學者湯鈞佑向本報表示，烏克蘭能利用這些小型先進武器有效抵抗俄軍侵略的關鍵，在於良好的通訊及指揮系統的配套，這方面正是俄羅斯的短板。他指從這方面看，很難在概念上論定烏軍是否以相對弱小的軍事力量，對俄作不對稱作戰。另有軍事專家指出，隨着應用先進科技，傳統以武器強度和人員數量為主計算的軍力，已不足以反映一支軍隊的實際作戰能力，主張烏軍抗俄的模式可稱之為「半對稱作戰」（semi-symmetrical warfare）。

隨着無人機在烏克蘭戰場的作用愈來愈明顯，俄羅斯如今也引入了伊朗製的無人機，在空襲烏克蘭能源基建上發揮重要作用。據報俄伊甚至協商在俄羅斯本土設廠生產更多無人機。美國和中國同樣有研發軍用無人機，萬一台海危機爆發，無人機的角色將是觀望焦點之一。