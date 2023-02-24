啓示一：開源情報破假資訊

布查大屠殺 衛星圖拆穿俄謊言

開源情報在戰爭資訊上的普及，還有賴一些善用新興科技的業餘軍事研究者。在烏戰爆發後，他們在社交平台分享和解讀利用開源情報蒐集的軍事資訊，例如追蹤俄軍動向，或分析戰場軍備種類等。如今追隨人數已超過29萬人的Twitter帳號The Intel Crab便是其一受注目例子。

The Intel Crab的本尊是在阿拉巴馬州讀書的21歲美國大學生佩登（Justin Peden），他利用公開工具和付費商業衛星影像分析國際衝突已有最少6年，在俄軍侵烏後更聲名鵲起。他上月接受本報訪問，稱自己最重要的角色是作為烏戰期間各種相片、錄影和第一手信息的「檔案管存者」（archiver），一方面創造協助其他開源情報同好者可以增補資訊的基準（baseline），另一方面令公眾更容易接觸相關資訊。

前述布查大屠殺後揭破俄方謊言的例子，正好反映開源情報在資訊戰的作用。佩登說：「在全世界的開源情報同好者主動找尋最可信賴的資訊下，俄方所傳播的佔領機場或摧毁烏軍戰鬥機等流言，都可以被實時批駁——這令假資訊機器遠遠更難以全力運作。」

真實性有局限 交叉分析資訊重要

開源情報也有其短處和局限。研究俄羅斯政治和軟件資訊科技發展的香港國際問題研究所研究員湯鈞佑向本報表示，從收集技術和文本而言，開源情報本質是公開的，從一開始就需要質疑有否受過「污染」，即其源頭和真實性究竟如何；而且分析人員和終端用戶也可能會對情報作過分解讀。

佩登坦言，鑑於自己身處遠離戰場的美國，他認為非常重要的一點是「不要只分享單一資訊」，而是要同步分享不同來源的資訊，例如將同一範圍的衛星相片、Instagram相片和Twitter帖文一併發布。

開源情報分享有時會牽涉道德爭議。佩登去年3月發表一名女子拍攝俄軍進入烏南城市赫爾松的影片後，才想到片中出現的拍攝者雙手或令女子身分和位置曝光而安全堪憂，即使他迅速刪除影片，但帖文已被大量轉發。他向本報表示，自此堅守信息記錄後的3至5天後才發布的原則，以確保記錄者已轉移至其他安全地方。

湯鈞佑坦言，對俄軍侵烏期間有大批「素人」加入開源情報工作或輿論戰不感到意外，因為他們本身已存在於2005年至2006年興起的Web 2.0網絡互動平台，隨着5G通訊技術引領進入Web 3.0時代，網絡互動平台將進一步發展，未來各種大小國際衝突只會更為矚目。

面對網絡科技進步帶來的開源情報革命，各國政府難免要思考如何與時並進。烏克蘭在戰時嘗試以手機智能程式收集民間的開源情報，而美國情報體系早在千禧年後已開始倡議建立「國家開源情報局」，到烏戰後獲更認真討論——考慮因素包括騰出情報官員的人力，以專注於更高難度的任務。